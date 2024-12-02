Украинская военная разведка (ГУР) опубликовала информацию о том, что российская армия в Сирии несет потери, и подтвердила, что командование российской армии уволило генерал-майора Сергея Киселя, возглавлявшего российский контингент в Сирии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Российское правительство начало решительные действия в Сирии
По данным ГУР, новым командующим российскими войсками назначен генерал-полковник Александр Чайко, который уже возглавлял российские подразделения в Сирии в 2017-2019 годах. По информации ГУР, на российскую военно-морскую базу в порту Тартус в Сирии прибыл также глава ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Можно сказать, что эти шаги дают представление об очень решительном настрое российского правительства по отношению к происходящему в Сирии.
Как сообщает ГУР, российские подразделения понесли потери, а некоторые из них также попали в окружение, однако более подробную информацию ГУР не раскрывает.
Захват ценного комплекса ПВО
В социальных сетях появилось четкое подтверждение того, что сирийской оппозиции удалось захватить комплекс ПВО российской армии «Панцирь» в районе Алеппо. Хотя повстанцы вряд ли смогут развернуть эту систему против сирийского правительства, для российской армии это все равно очень болезненная потеря.
Кроме того, имеется множество визуальных свидетельств попадания в руки оппозиции большого количества боеприпасов и военной техники, включая бронетехнику и артиллерийские системы. Власти Сирии и российская армия используют для ударов по оппозиции ВВС и старые баллистические ракеты российского производства «Точка У». Насколько масштабно сирийская оппозиция сможет продолжать наступление, станет ясно на следующей неделе. Вчера их наступление уже не было столь бурным, и сирийские правительственные войска постепенно смогли начать организацию сопротивления.
Еврокомиссия посылает Украине четкий позитвный сигнал
В Киев с визитом прибыли президент Совета Европы Антониу Кошта, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас и комиссар по расширению ЕС Марта Кос. Прибытие такой делегации в первый календарный день мандата Еврокомиссии является очень сильным политическим заявлением.
По словам представителей ЕС, решительная поддержка Украины продолжится. Президент Украины отдельно подчеркнул, что в следующем году на оборонную промышленность Украины будет направлено около одного миллиарда евро. Институты ЕС доказали, что они смогли организовать исключительно быстрый и плавный переход политики и управления к новой Еврокомиссии, и в институтах ЕС не было перерывов в вопросе поддержки Украины.
Президент России утвердил государственный бюджет на следующий год. Большое внимание в прессе получила исключительно большая сумма военного бюджета, составляющая 145 млрд долларов (по текущему курсу), или 13,5 трлн рублей. Учитывая инфляцию в России и то, что происходит в экономике, главное тут - количество денег, отведенных на траты на войну.
Кроме того, резко возросли расходы на набор в армию контрактников, а также ряд других расходов, связанных с живой силой. Что еще более важно, 32,5 процента государственного бюджета тратится на войну (28,3 процента было потрачено в 2024 году).
Исходя из общих данных российского госбюджета, нельзя сказать, что возможности российской армии резко возрастут в следующем году, но российское руководство хочет показать, что оно готово продолжать войну на протяжении всего следующего года.
Сегодня ночью российская армия провела новую атаку с использованием иранских беспилотников. По имеющимся данным, в Тернополе пострадал один жилой дом, где есть пострадавшие. Двадцать беспилотников были уничтожены ПВО у Киева за ночь.
Положение на поле боя
Число наступательных операций российской армии на фронтах вчера несколько снизилось, что можно считать временной ситуацией в связи с истощением войск. Активность тактической авиации остается на самом низком для прошлой недели уровне.
На Курском фронте ожесточенные атаки российской армии не дали результатов. Украинские СМИ вчера сообщили, что системе HIMARS удалось поразить командный пункт 83-й воздушно-десантной бригады российской армии в зоне боевых действий.
В направлении Харькова российская армия в последние дни относительно активно наступала, но безрезультатно.
На направлении Купянска и Лимана активность российских частей несколько снизилась и ситуация такая же, как и раньше. На Северском направлении российская армия бездействует.
Вчера интенсивность атак российских войск в районе Бахмута существенно снизилась. Бои в Торецке продолжаются без серьезных изменений в позициях войск.
В направлении Покровска продолжаются очень интенсивные атаки российской армии.
Основная задача россиян по-прежнему состоит в том, чтобы обойти город с юга, но украинская оборона пока держится.
Самые яростные атаки россиян среди всей линии фронта вчера состоялись к юго-западу от Донецка, но в течение дня силы агрессора добились лишь небольших успехов.
На Южном фронте бои продолжаются за острова Днепра, а в других местах российские части крупных атак там не предпринимали. Украинские военные, воюющие в этом регионе, вновь прогнозируют, что Россия готовит свои силы к наступлению в направлении Запорожья.
Фактически они имеют в виду операцию в поддержку южного наступления российской армии на Донбасс в районах Запорожской области, а не наступление непосредственно на сам город Запорожье.
Протесты в Грузии
Президент Грузии становится самым заметным политиком в стране, пытающимся найти альтернативное предложенному правительством решение. При этом она отрицает свое участие в организации протестов. Ее главное требование к правительству - провести в стране новые выборы. При этом она пытается предъявить правительству требования по обеспечению свободы слова и прессы в стране.
Вчера украинские СМИ сообщили, что грузинские добровольцы, воюющие в составе украинских сил, готовы перебраться в Грузию, чтобы помочь протестующим, если президент Грузии призовет их к этому. Президент Грузии быстро отреагировала, назвав сообщение ложным и предположив, что это провокация со стороны правительства Грузии. Правительство Грузии запустило поток информации, пытаясь убедить, что массовые протесты были организованы из-за границы.
Демонстрантов собралось такое большое количество, что полиция решается применить силу только тогда, когда часть демонстрантов уходит с улиц на ночь.