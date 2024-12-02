В Киев с визитом прибыли президент Совета Европы Антониу Кошта, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас и комиссар по расширению ЕС Марта Кос. Прибытие такой делегации в первый календарный день мандата Еврокомиссии является очень сильным политическим заявлением.

По словам представителей ЕС, решительная поддержка Украины продолжится. Президент Украины отдельно подчеркнул, что в следующем году на оборонную промышленность Украины будет направлено около одного миллиарда евро. Институты ЕС доказали, что они смогли организовать исключительно быстрый и плавный переход политики и управления к новой Еврокомиссии, и в институтах ЕС не было перерывов в вопросе поддержки Украины.

Президент России утвердил государственный бюджет на следующий год. Большое внимание в прессе получила исключительно большая сумма военного бюджета, составляющая 145 млрд долларов (по текущему курсу), или 13,5 трлн рублей. Учитывая инфляцию в России и то, что происходит в экономике, главное тут - количество денег, отведенных на траты на войну.

Кроме того, резко возросли расходы на набор в армию контрактников, а также ряд других расходов, связанных с живой силой. Что еще более важно, 32,5 процента государственного бюджета тратится на войну (28,3 процента было потрачено в 2024 году).