Осенью этого года количество предложений о продаже гаражей заметно увеличилось, поскольку многие владельцы хобби-автомобилей из-за предстоящего автоналога вынуждены отказываться от своих машин, что в свою очередь устраняет необходимость в местах для их хранения. О последних тенденциях в этой области рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
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Автоналог влияет и на рынок гаражей
«На порталах продажи автомобилей можно чаще, чем обычно заметить предложения интересных маслкаров и особых хобби-автомобилей, которые в следующем году столкнутся с довольно высокой налоговой нагрузкой. Это транспортные средства, которые летом используют для воскресных поездок, а остальное время они просто хранятся в гараже. После продажи автомобиля необходимость в месте его хранения автоматически исчезает», - отметил Уйбомяэ.