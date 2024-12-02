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Автоналог влияет и на рынок гаражей

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Гаражи. Снимок иллюстративный.
Гаражи. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Осенью этого года количество предложений о продаже гаражей заметно увеличилось, поскольку многие владельцы хобби-автомобилей из-за предстоящего автоналога вынуждены отказываться от своих машин, что в свою очередь устраняет необходимость в местах для их хранения. О последних тенденциях в этой области рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

«На порталах продажи автомобилей можно чаще, чем обычно заметить предложения интересных маслкаров и особых хобби-автомобилей, которые в следующем году столкнутся с довольно высокой налоговой нагрузкой. Это транспортные средства, которые летом используют для воскресных поездок, а остальное время они просто хранятся в гараже. После продажи автомобиля необходимость в месте его хранения автоматически исчезает», - отметил Уйбомяэ.

По его словам, гараж можно рассматривать как своего рода роскошь, от которой в экономически сложные времена отказываются в первую очередь.

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