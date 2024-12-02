Автоналог влияет и на рынок гаражей

«На порталах продажи автомобилей можно чаще, чем обычно заметить предложения интересных маслкаров и особых хобби-автомобилей, которые в следующем году столкнутся с довольно высокой налоговой нагрузкой. Это транспортные средства, которые летом используют для воскресных поездок, а остальное время они просто хранятся в гараже. После продажи автомобиля необходимость в месте его хранения автоматически исчезает», - отметил Уйбомяэ.