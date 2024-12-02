Исследование: в Эстонии на удивление много компаний становятся жертвами киберпреступников

«Каждый второй опрошенный руководитель предприятия в Эстонии признался, что его компания сталкивалась с попытками мошенничества: часто одна компания становится жертвой разных типов атак – например, 39% компаний подвергались атакам с помощью фишинговых писем 30% – с помощью мошеннических звонков и SMS», – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

По словам Вейко Кийка, чуть менее распространёнными, но ещё более опасными, чем массовые фишинговые письма или звонки и SMS от незнакомцев, является компрометация корпоративной почты Business Email Compromise (BEC) и аферы с "генеральным директором", когда пытаются получить деньги от компании на основании поддельных счетов или мнимых инструкций от "генерального директора".

«С фальшивыми счетами сталкивались чуть менее десятой части предприятий, а с мошенничеством со стороны "деловых партнеров" – 6%, но даже эти единичные случаи могут быть очень дорогостоящими и иметь неприятные последствия, - говорит Вейко Кийк. - Это отражено и в полицейской статистике - в сентябре-октябре этого года было выявлено всего пять случаев мошенничества с деловыми письмами, но общий ущерб составил почти 180 000 евро».

По мнению специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, есть три основных правила для предотвращения и борьбы с мошенничеством как на малых и средних предприятиях, так и в крупных компаниях – осознание постоянного присутствия рисков, обучение сотрудников и обновление мер защиты и безопасности.