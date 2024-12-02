Осторожно! Золотой бум в Эстонии сопровождается ростом количества подделок

​По словам Ханса Саарвельта, менеджера по связям с общественностью сети ломбардов Luutar, цена покупки ювелирного золота в Эстонии за год выросла на 40 процентов.

«В октябре в представительства Luutar поступило почти пять килограммов ювелирного золота, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Хотя доля поддельного золота на эстонском рынке значительно снизилась за последнее десятилетие, в силу увеличения объемов его все еще можно встретить довольно часто», - сказал Саарвельт.

«Обычный человек не может, глядя на предмет, определить, сделан он из золота или позолочен. Так же трудно определить, натуральный ли это жемчуг и драгоценные камни. Поэтому, как правило, не стоит покупать драгоценные металлы на Facebook или иным образом из рук в руки. Как правило, продавцы не хотят обманывать, но они часто и сами не знают, что продают», - сказал Саарвельт.