В настоящее время в Эстонии, как и в других странах мира, наблюдается золотой бум: цены находятся на рекордно высоких уровнях, поэтому золото покупается и продается в беспрецедентных объемах, однако это сопровождается также увеличением случаев мошенничества и количества подделок.
Осторожно! ⟩ Золотой бум в Эстонии сопровождается ростом количества подделок
По словам Ханса Саарвельта, менеджера по связям с общественностью сети ломбардов Luutar, цена покупки ювелирного золота в Эстонии за год выросла на 40 процентов.
«В октябре в представительства Luutar поступило почти пять килограммов ювелирного золота, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Хотя доля поддельного золота на эстонском рынке значительно снизилась за последнее десятилетие, в силу увеличения объемов его все еще можно встретить довольно часто», - сказал Саарвельт.
«Обычный человек не может, глядя на предмет, определить, сделан он из золота или позолочен. Так же трудно определить, натуральный ли это жемчуг и драгоценные камни. Поэтому, как правило, не стоит покупать драгоценные металлы на Facebook или иным образом из рук в руки. Как правило, продавцы не хотят обманывать, но они часто и сами не знают, что продают», - сказал Саарвельт.
«Недавно у нас произошёл и такой случай, когда человек купил в ювелирном магазине в торговом центре дорогую цепочку, но позже при проверке у нас выяснилось, что это не настоящее золото. К сожалению, даже штамп с пробой золота не дает стопроцентной уверенности, ведь они тоже изготавливаются на заказ. В других случаях материал совершенно честно соответствует заявленному, но мастер не ставит пробу на украшения ручной работы, поскольку не имеет на это соответствующей лицензии», - продолжил Саарвельт.
«Даже через наш собственный фильтр в начале иногда проходили хорошо сделанные подделки: например, когда замок цепочки сделан из золота, а некоторые звенья - из другого материала. В прошлом году в Эстонии было много фальшивого инвестиционного золота в слитках: внешний слой золото, а внутри совсем другой материал. Но тех, кто этим занимался, все же поймали. Поэтому все без исключения принимаемые изделия из золота мы проверяем специальным кислотным тестером, который не повреждает материал, но показывает его состав», — добавил Саарвельт.
«Самый простой способ отличить золото от других материалов в домашних условиях - проверить его магнитом. Настоящее золото не реагирует на магнит: то есть, если цепочка или кольцо притягивается к магниту, они не настоящие. Путешествуя по экзотической стране, вообще следует скептически относиться к покупке золотых украшений, но базовый тест можно провести с помощью магнита и на месте. Например, для этого подойдет ремешок смарт-часов с магнитной застежкой», - посоветовал специалист.
«Что касается жемчуга, проверить его подлинность можно, попробовав на зуб: искусственный жемчуг гладкий, а натуральная жемчужина довольно неприятно скрипит», – добавил Саарвельт.