Нынешние события в Грузии сильно напоминают события Майдана на Украине в 2013-2014 годах, однако вопрос в том, что грузины будут делать дальше, пишет редактор мнений Эркки Баховски.
ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ В Грузии происходит «Майдан 2.0»
Не надо быть супераналитиком, чтобы провести параллели с Украиной 2013-2014 годов и текущими событиями в Грузии. Напомним: в конце 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом (конечно, при щедрой поддержке Владимира Путина). Мы знаем, что произошло дальше: протесты на Майдане, побег Януковича в Россию, российская оккупация и аннексия Крыма, а восемь лет спустя полномасштабное российское вторжение в Украину.
И сейчас протесты начались, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостановит переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Однако на данный момент остается вопрос, продолжится ли сценарий Майдана и будет ли у проевропейских грузин достаточное желание противостоять правительству и бороться за выбранный ими путь, и решит ли Россия каким-то образом вмешаться. Потому что к 2028 году может случиться так, что уже не будет смысла начинать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузия уже станет автократическим государством.
Есть, конечно, и другая сторона у всех этих событий - Европейский союз. Поведение Евросоюза в условиях кризиса сейчас, как и в будущем, во многом определит судьбу Грузии. Печаль ситуации заключается в том, что последний раз Европейский союз расширялся в 2013 году, когда к сообществу присоединилась Хорватия. С тех пор расширение застопорилось почти на 12 лет, и в ближайшее время нет никаких признаков появления новых членов.
Однако Евросоюз должен показать желающим вступить в него, что дверь действительно открыта, а не просто говорить об этом. Потому что пауза между расширениями стала самой продолжительной с 1973 года, когда к тогдашнему Европейскому сообществу присоединились три страны.
В 1981 году к нему присоединилась Греция - перерыв длился восемь лет. В 1986 году присоединились Испания и Португалия - перерыв длился пять лет. В 1995 году к ним присоединились Финляндия, Австрия и Швеция - перерыв длился девять лет. В 2004 году присоединились десять стран, в том числе Эстония, - перерыв снова продлился девять лет. В 2007 году присоединились Румыния и Болгария - перерыв длился три года. А в 2013 году присоединилась Хорватия, то есть перерыв длился шесть лет. Тем временем одной стране, Великобритании, удалось выйти из Европейского союза.
В то же время НАТО продолжает принимать новых членов. И делает это, несмотря на российские угрозы и даже стрельбу. В Евросоюзе же говорят красивые слова, но в то же самое время на улицах под флагами Евросоюза гибнут люди.