ЭРККИ БАХОВСКИ В Грузии происходит «Майдан 2.0»

Не надо быть супераналитиком, чтобы провести параллели с Украиной 2013-2014 годов и текущими событиями в Грузии. Напомним: в конце 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом (конечно, при щедрой поддержке Владимира Путина). Мы знаем, что произошло дальше: протесты на Майдане, побег Януковича в Россию, российская оккупация и аннексия Крыма, а восемь лет спустя полномасштабное российское вторжение в Украину.

И сейчас протесты начались, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостановит переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Однако на данный момент остается вопрос, продолжится ли сценарий Майдана и будет ли у проевропейских грузин достаточное желание противостоять правительству и бороться за выбранный ими путь, и решит ли Россия каким-то образом вмешаться. Потому что к 2028 году может случиться так, что уже не будет смысла начинать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузия уже станет автократическим государством.