Тренер захвалил вошедшего в историю Айгро

Несмотря на то, что в квалификации Айгро был лишь 16-м (прыгнул 138 м), и в первом туре пролетел 136 м, он сумел занять лидирующую позицию. Второй тур соревнований из-за сильного ветра отменили и в зачет пошли результаты первого соревнования. Тем самым Айгро занял пятое место и 13-е – в общем зачете Кубка мира.

Тренер не был особо удивлен:

«Если условия подходящие, Артти действительно может показывать очень высокие результаты. Сегодня он это сделал, и это прекрасно. Я не особо удивлен, поскольку некоторое время наблюдал за ним. Уже в августе на тренировках он продемонстрировал большой оптенциал и сейчас у него прекрасно получился этот этап КМ», - прокомментировал Бревиг.

Перед этапом Рука тренер отметил, что самой большой проблемой для Айгро была вера в себя - что он действительно может стать отличным прыгуном с трамплина. «Думаю, сейчас он начинает понимать, что находится в числе лучших, и это очень важный шаг вперед в этом сезоне», - сказал наставник.

Ранее лучшим результатом Айгро было 14 место на этапе в Рука в 2020 году. До воскресного выступления Айгро лучший результат среди эстонских прыгунов с трамплина принадлежал Каарелу Нурмсалу, занявшему шестое место на этапе Кубка мира в Осло в 2014 году на трамплине Хольменколлен.