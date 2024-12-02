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Кая Каллас ответила на вопрос об отправке солдат стран ЕС в Украину

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Кая Каллас, стоя между экс-премьером Эстонии Юри Ратасом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, наблюдает за военным парадом в центре Таллинна, 24 февраля 2023 года.
Кая Каллас, стоя между экс-премьером Эстонии Юри Ратасом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, наблюдает за военным парадом в центре Таллинна, 24 февраля 2023 года. Фото: Reuters / Scanpix

Заместитель председателя Европейской комиссии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас по время визита в Украину ответила на вопрос о перспективах отправки солдат стран НАТО на помощь ВСУ.

«Для ЕС это [война в Украине] самый серьезный кризис безопасности. Я считаю, что нельзя исключать никаких возможностей», - ответила Кая Каллас на вопрос информагентства ASNA о том, могут ли военные из стран ЕС сыграть роль в Украине, например, для контроля за соблюдением перемирия, которое якобы может предложить будущий президент США Дональд Трамп.

Кая Каллас лично изучает бронированный военный транспорт на учениях в Эстонии, май 2024 года.
Кая Каллас лично изучает бронированный военный транспорт на учениях в Эстонии, май 2024 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA
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