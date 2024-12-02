Кая Каллас ответила на вопрос об отправке солдат стран ЕС в Украину

«Для ЕС это [война в Украине] самый серьезный кризис безопасности. Я считаю, что нельзя исключать никаких возможностей», - ответила Кая Каллас на вопрос информагентства ASNA о том, могут ли военные из стран ЕС сыграть роль в Украине, например, для контроля за соблюдением перемирия, которое якобы может предложить будущий президент США Дональд Трамп.