Фото Риск удушья и вред для репродуктивной системы: в Эстонии обнаружены опасные детские товары

Из пяти проверенных сосок три оказались опасными. У двух моделей во время тестирования отрывались кольцо и крышка, что может привести к удушью из-за отсоединившихся мелких деталей. У одной из сосок были слишком маленькие отверстия для воздуха в защитной накладке, что может ограничить доступ воздуха и увеличить риск удушья.

Из пяти протестированных держателей для пустышек требованиям соответствовал лишь один. В трех случаях во время тестирования часть крепления держателя соски отломалась, в результате чего образовались мелкие детали, которые могли вызвать опасность удушья, если попадут в рот ребенка. Два держателя для пустышек не имели необходимых вентиляционных отверстий, что также увеличивает риск удушья. Кроме того, на некоторых товарах отсутствовала инструкция на эстонском языке или она была переведена некорректно, что может привести к неправильному использованию и поставить жизнь ребенка под угрозу.

Кроме того, было протестировано несколько игрушек-лизунов, популярных среди детей благодаря их тягучей и пластичной текстуре. Среди пяти проверенных образцов в одной игрушке было обнаружено превышение допустимого уровня содержания бора более чем в два раза.

Соединения бора могут попадать в организм через кожу, грязные руки или при проглатывании материала. Избыток бора может негативно повлиять на репродуктивную систему и снизить фертильность. Две игрушки не соответствовали требованиям по маркировке.

Продажа всех опасных товаров была приостановлена, начался процесс их отзыва у потребителей. В отношении некоторых товаров надзорное производство еще продолжаются. Информация об опасных товарах была также передана в другие страны ЕС через систему оповещения Safety Gate для обеспечения безопасности всех европейских потребителей.