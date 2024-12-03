ОТ ПОЛИТОЛОГА Почему двусторонние соглашения с Финляндией и Швецией приносят Украине огромную пользу

То ли из-за их исторического нейтралитета, то ли из-за их прежней роли посредника между Россией и Западом, для них и России открывались многочисленные пути в их отношениях. Нет никаких сомнений в том, что эти варианты сузились и в итоге были закрыты по мере эскалации международной воинственности России с 90-х годов до настоящего времени.

Ключевые примеры глубины сотрудничества между этими странами и Украиной можно найти в недавно подписанных двусторонних договорах. Например, в договоре между Украиной и Швецией Швеция не устанавливает «конкретных ограничений» на использование военной помощи, которую они отправляют Украине, и проявляет интерес к изучению возможностей совместного военного производства с Украиной. Исторический масштаб этого сдвига заслуживает внимания.

Благодаря жестоким действиям России и готовности Украины дать им отпор, страна, которая сохраняла нейтралитет во время крупных конфликтов XX века, теперь готова предоставить Украине военную поддержку и свободу использовать ее по своему усмотрению. Точно так же они стремятся работать над военным производством вместе с государством, которое в настоящее время находится в состоянии войны с другим. Эти аспекты двустороннего соглашения свидетельствуют о поддержке, которую получает Украина, и о довольно тектоническом сдвиге, который она представляет в международных отношениях для такого государства, как Швеция.