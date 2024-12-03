Нападение России на Украину кардинально изменило архитектуру безопасности в Европе. Парадоксально, но заявляя о желании противостоять расширению НАТО, Кремль своими военными действиями фактически способствовал этому расширению и укреплению евроатлантического сотрудничества, пишет политолог Томас Притчард.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Почему двусторонние соглашения с Финляндией и Швецией приносят Украине огромную пользу
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
С начала полномасштабного вторжения России Украина заключила ряд двусторонних соглашений с другими государствами. Эти соглашения охватывают ключевые вопросы безопасности. К июлю этого года было заключено 22 двусторонних соглашения, в том числе по одному с каждым из членов G7. Несмотря на то, что в этих многочисленных соглашениях содержится много интересных деталей, более широкая картина текущей международной ситуации, которую они отображают, имеет первостепенное значение.
Они показывают, что, несмотря на стремления России подчинить себе Украину и заставить ее придерживаться их взглядов на мировую политику, все, чего они добились до сих пор, - это полноправное вовлечение еще большего числа стран в евроатлантическое сообщество военного сотрудничества. А также углубление сотрудничества в рамках евроатлантического сообщества. Кроме того, несмотря на различия между этими двусторонними соглашениями, они указывают на то, что большое количество стран предлагают Украине поддержку, которая является как широкой, так и глубокой.
Вступая на этот кровавый путь, было ясно, что Кремль стремился решительно положить конец процессам в Украине, которые были вызваны аннексией Крыма и гибридной опосредованной войной на Донбассе в ответ на Евромайдан. Решение Кремля состояло в том, чтобы насильственно и быстро разрушить любые амбиции Украины по дальнейшей интеграции с Западом и вовлечь ее в российскую сферу влияния.
Как и многие самоуверенные завоеватели прошлого, они не достигли запланированного быстрого и жестокого успеха. Вместо этого, более двух лет спустя, западные страны и их близкие союзники медленно ремилитаризуются и стремятся углубить свое военное сотрудничество с Украиной, а также друг с другом.
Швеция и Финляндия
Двусторонние соглашения, которые Украина заключила, охватывают все крупные европейские державы, а также важных игроков за пределами Европы, таких как Япония и США. Когда дело доходит до понимания реального влияния Украины на мировую политику, мы можем посмотреть на двусторонние соглашения, которые Украина заключила со Швецией и Финляндией в качестве примера.
С момента окончания наполеоновских войн Швеция до 2009 года придерживалась строгой политики нейтралитета. Кроме того, в этот период она была внеблоковой страной в своей внешней политике и политике безопасности, пока не вступила в НАТО в этом году. Во время холодной войны Финляндия была тесно связана и сотрудничала с Советским Союзом, сохраняя при этом растущую свободу политики на протяжении всей этой холодной войны.
Важно отметить, что в обеих этих странах несмотря на разный уровень военного взаимодействия с Западом и исторические отношения с Россией, после окончания холодной войны стало возможным наладить более тесные связи с Россией. По крайней мере, всегда была видна возможность, что они не будут стремиться глубоко ввязываться в поддержку конфликта против России.
То ли из-за их исторического нейтралитета, то ли из-за их прежней роли посредника между Россией и Западом, для них и России открывались многочисленные пути в их отношениях. Нет никаких сомнений в том, что эти варианты сузились и в итоге были закрыты по мере эскалации международной воинственности России с 90-х годов до настоящего времени.
Ключевые примеры глубины сотрудничества между этими странами и Украиной можно найти в недавно подписанных двусторонних договорах. Например, в договоре между Украиной и Швецией Швеция не устанавливает «конкретных ограничений» на использование военной помощи, которую они отправляют Украине, и проявляет интерес к изучению возможностей совместного военного производства с Украиной. Исторический масштаб этого сдвига заслуживает внимания.
Благодаря жестоким действиям России и готовности Украины дать им отпор, страна, которая сохраняла нейтралитет во время крупных конфликтов XX века, теперь готова предоставить Украине военную поддержку и свободу использовать ее по своему усмотрению. Точно так же они стремятся работать над военным производством вместе с государством, которое в настоящее время находится в состоянии войны с другим. Эти аспекты двустороннего соглашения свидетельствуют о поддержке, которую получает Украина, и о довольно тектоническом сдвиге, который она представляет в международных отношениях для такого государства, как Швеция.
В то время как Финляндия во время холодной войны была мостом между Советским Союзом и Западом, ее дипломатическая позиция сейчас, после вступления в НАТО, представляет собой явное противостояние. Это также иллюстрируется их позицией о том, что «законное место Украины в НАТО», которую они подкрепляют, заявляя, что будут поддерживать усилия Украины по проведению реформ, чтобы обеспечить ей свое место в НАТО.
Они сами подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году, вскоре после того, как Россия начала вторжение, опасаясь, что без гарантий НАТО и более тесного сотрудничества с Западом они могут стать жертвой российских военных амбиций.
Этот аспект двустороннего соглашения между Украиной и Финляндией свидетельствует о важных сдвигах в международной политике, которые сделали эти двусторонние соглашения возможными и впоследствии были подкреплены ими. Нет сомнений в том, что без стойкого сопротивления Украины и прочных дипломатических связей они не проявились бы так широко, но, тем не менее, они демонстрируют смещение направления международных отношений.
Это направление, в котором разногласия между странами, похоже, становятся все более милитаризованными, поскольку дипломатических и политических вариантов, открытых для Швеции и Финляндии, было недостаточно, а членство в НАТО стало выглядеть необходимым.
Победа для Украины
Следует отметить, что многие двусторонние договоры, которые Украина заключила в 2024 году, не являются единообразными, различия между ними в первую очередь отражают различные политические интересы, составляющие внутреннюю политику каждого государства. Государства, расположенные ближе к России, с историей враждебных конфликтных отношений с Россией, возьмут на себя обязательство оказывать большую поддержку, а те, у кого нет такой истории враждебных отношений, не будут тратить или отправлять столько же.
Поддержание такого рода международных позиций и отношений, особенно в демократических странах, всегда требует какой-то поддержки, основанной на более широком срезе общества. Если тот или иной электорат не считает, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для их страны, то отношение к ней как к таковой при подписании двусторонних соглашений может обернуться для подписантов неудачей на следующих выборах.
Установление Украиной в этом году такого количества двусторонних договоров – это однозначно хорошо. Закономерно, что они не являются единообразными и что государства имеют разный уровень приверженности и поддержки, но с различными оговорками. Эти различные уровни приверженности и энтузиазма не умаляют решительных сигналов поддержки, которые посылают эти договоры, и значительных сдвигов в международных отношениях, которые они представляют.
Борьба Украины против России позволила таким странам, как Финляндия и Швеция, трансформировать страх в конкретные военные и дипломатические связи. В то время как Россия спровоцировала происходящее в настоящее время изменение структуры международной политики, именно действия Украины основываются на этом сдвиге, что позволяет Киеву и обеспечить себе поддержку, и помочь укрепить новые военные связи между западными странами.