Пн, 2.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Кустарная отопительная система привела к пожару в гараже

Copy
Место пожара в Сюргавере.
Место пожара в Сюргавере. Фото: Lõuna päästekeskus

В субботу в полдень спасатели прибыли в деревню Сюргавере в волости Пыхья-Сакала, где у гаражного бокса загорелась карнизная часть.

Представитель Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что, по предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар начался из-за отопительной системы, которая была построена с нарушением требований пожарной безопасности. Карниз воспламенился от трубы, заменявшей в гараже дымоход.

Машин и людей в гараже в момент пожара не было. Спасатели прибыли вовремя и огонь не распространился на другие строения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх