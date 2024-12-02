Кустарная отопительная система привела к пожару в гараже

Представитель Спасательного департамента Марек Кийк сообщил, что, по предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар начался из-за отопительной системы, которая была построена с нарушением требований пожарной безопасности. Карниз воспламенился от трубы, заменявшей в гараже дымоход.

Машин и людей в гараже в момент пожара не было. Спасатели прибыли вовремя и огонь не распространился на другие строения.