Па данным кредитного агентства Creditsafe, в Швеции в этом году обанкротились 9197 компаний, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно больше, чем два года назад, пишет dv.ee.
Шведские компании грозят установить новый рекорд по числу банкротств
Если количество банкротств в этом году превысит отметку в 10 000, это станет самым высоким показателем с 1990-х.
Creditsafe указало, что одной из причин банкротств стала временная отсрочка уплаты налогов, которое агентство охарактеризовало как «бомба замедленного действия».
Банкротства в этом году затронули более 30 000 сотрудников, что на 41 процент больше, чем год назад.
Самая тяжелая ситуация сложилась у компаний в сфере недвижимости, где количество банкротств выросло в ноябре на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди автодилеров этот рост составил 118 процентов.
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