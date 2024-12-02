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Двум россиянам с просроченными шенгенскими визами надолго запретили въезд в Эстонию

Перевод: Павел Соболев
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Погранпункт Лухамаа.
Погранпункт Лухамаа. Фото: Arved Breidaks

В минувшие выходные пограничники не допустили въезд в Эстонию пятерых иностранцев на пограничных пунктах Койдула и Лухамаа.

Въезд в Эстонию был заблокирован двум гражданам Грузии, двум гражданам Колумбии и одному гражданину России. По словам представителя PPA, наиболее частыми причинами такого решения были отсутствие необходимых документов, дача неясных объяснений или потенциальная угроза общественному порядку.

Кроме того, было установлено, что двое иностранцев, покидавших Эстонию, оставались на территории Шенгенской зоны дольше разрешенного срока.

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