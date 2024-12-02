В минувшие выходные пограничники не допустили въезд в Эстонию пятерых иностранцев на пограничных пунктах Койдула и Лухамаа.
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Двум россиянам с просроченными шенгенскими визами надолго запретили въезд в Эстонию
Въезд в Эстонию был заблокирован двум гражданам Грузии, двум гражданам Колумбии и одному гражданину России. По словам представителя PPA, наиболее частыми причинами такого решения были отсутствие необходимых документов, дача неясных объяснений или потенциальная угроза общественному порядку.