В Партии правых считают, что налог на безопасность, который во вторник в ходе второго чтения будет обсуждаться в Рийгикогу, приведет к увеличению цен в магазинах и затянет экономический спад, который уже давит на Эстонию, пишет Rus.ERR.
Партия правых: налог на безопасность не дойдет до гособороны, но цены повысит
«Налоговые повышения, которые коалиция трех соцдемов называет «налогом на безопасность», непосредственно ухудшит уровень жизни всех жителей Эстонии и не усилит в значительной мере государственную оборону», – сказал член правления партии «Правые» Андрус Каарельсон.
По его словам, согласно анализу партии, только 27% средств, собранных с помощью налога на безопасность, в течение следующих четырех лет попадут непосредственно в оборонный бюджет Министерства обороны.
«Однако этот налог напрямую ударит по благосостоянию каждой семьи в Эстонии. Согласно прогнозу Банка Эстонии, инфляция в следующем году составит почти 4%, из которых около половины будет вызвано ростом цен из-за налоговых повышений», – отметил он.