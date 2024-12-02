В соседней стране зарегистрированы эпидемии трех тяжелых заболеваний

В Финляндии в этом году наблюдается самая тяжелая ситуация с инфекционными заболеваниями за всю историю ведения статистики.

По данным реестра THL, было зафиксировано наибольшее количество случаев инфекции дыхательных путей, вызванных микоплазмой, аденовирусом и коклюшем, с начала регистрации статистических данных в 1995 году.

Предыдущий пик заболеваемости микоплазмой был в 2011 году, аденовирусом - в 2019 году.

Эпидемии некоторых болезней, таких как коклюш и микоплазма, случаются каждые три – пять лет, но в этом году уровень заболеваемости достиг пикового уровня, отмечает врач-инфекционист Айно Нюквист из THL.

Т ри эпидемии одновременно

В этом году уже было зарегистрировано 8 737 случаев микоплазмы, в прошлом году - 394. Аденовирус был зафиксирован в 3 060 случаях, в прошлом году - 1 132.

На количество выявленных случаев влияет и то, что после пандемии ковида тестирование на инфекции дыхательных путей стало более распространенным, напоминает Нюквист.

Пандемия частично объясняет сложившуюся ситуацию: ограничительные меры помогали людям избежать заражений, но после того, как жизнь вернулась к норме, заболеваемость вновь стала расти.

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