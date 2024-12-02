В Вильяндимаа местный житель был обманут мошенниками и сообщил им свои пароли Smart-ID. В результате потерпевший потерял 2995 евро.
Назвавший мошенникам свои пароли житель Эстонии лишился нескольких тысяч евро
Как сообщил представитель PPA, в полицию обратился мужчина, которому позвонил человек, назвавшийся сотрудником Tele2, и попросил пароли Smart-ID. Когда житель Вильяндимаа завершил разговор, ему позвонил другой человек, назвавшийся сотрудником компании, обслуживающей услугу Smart-ID. Этот звонивший сообщил, что только что была предпринята попытка обманным путем снять деньги со счета потерпевшего.
Затем мужчине поступил третий звонок, и на этот раз звонивший представился работником Swedbank. Именно этому человеку доверчивый житель Вильяндиского уезда сообщил свои пароли Smart-ID. Позже потерпевший обнаружил, что с его счета сняли 2995 евро.