Назвавший мошенникам свои пароли житель Эстонии лишился нескольких тысяч евро

Как сообщил представитель PPA, в полицию обратился мужчина, которому позвонил человек, назвавшийся сотрудником Tele2, и попросил пароли Smart-ID. Когда житель Вильяндимаа завершил разговор, ему позвонил другой человек, назвавшийся сотрудником компании, обслуживающей услугу Smart-ID. Этот звонивший сообщил, что только что была предпринята попытка обманным путем снять деньги со счета потерпевшего.