По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, партия может лишь в течение следующего года принять решение, к какой фракции примкнуть в Европейском парламенте, очередные выборы в который прошли в начале июня 2024 года, пишет Rus.ERR.
Центристская партия до сих не выбрала для себя фракцию в Европарламенте
«Это не проблема, требующая [неотложного] решения. Это не срочный вопрос, это не является обязательным. Мы берем паузу, чтобы спокойно рассмотреть варианты и, разумеется, встретиться с различными европейскими политическими группами», - сказал Кылварт ERR.
«Тогда появится представление, возникнет некое предложение, которое затем рассмотрит совет уполномоченных и примет какое-то решение, после чего его должен будет утвердить съезд», - добавил он.