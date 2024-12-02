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Центристская партия до сих не выбрала для себя фракцию в Европарламенте

Редактор: rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт и Яна Тоом.
Михаил Кылварт и Яна Тоом. Фото: Sander Ilvest

По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, партия может лишь в течение следующего года принять решение, к какой фракции примкнуть в Европейском парламенте, очередные выборы в который прошли в начале июня 2024 года, пишет Rus.ERR.

«Это не проблема, требующая [неотложного] решения. Это не срочный вопрос, это не является обязательным. Мы берем паузу, чтобы спокойно рассмотреть варианты и, разумеется, встретиться с различными европейскими политическими группами», - сказал Кылварт ERR.

«Тогда появится представление, возникнет некое предложение, которое затем рассмотрит совет уполномоченных и примет какое-то решение, после чего его должен будет утвердить съезд», - добавил он.

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