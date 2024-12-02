В декабре в одном из районов Таллинна будет курсировать беспилотный автобус

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что ранее беспилотные автобусы уже тестировались в разных районах Таллинна. «Общественный транспорт должен быть доступен и в новых районах. К сожалению, в Таллинне ранее было согласовано несколько проектов без тщательной проработки транспортных решений: там отсутствуют остановки и подходящее пространство для движения городских автобусов. Чтобы решить эту проблему, мы тестируем беспилотный автобус в районе жилых домов квартала Кодулахе. Это решение «последней мили» поможет местным жителям добираться до остановок общественного транспорта на Палдиском шоссе».

Председатель правления Auve Tech Каарель Вариксаар добавил, что их автономный автобус нового поколения MiCa уже работал в Японии, США, на Ближнем Востоке, в Германии и Финляндии, теперь впервые перевозит пассажиров и в родном городе Таллинне. «MiCa разработан для того, чтобы курсировать в тех районах, где использование крупных маршрутных автобусов нецелесообразно, и предложить людям альтернативу личным автомобилям».

Беспилотный автобус будет обслуживать пассажиров с 2 по 20 декабря с понедельника по пятницу с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00. По выходным автобус не курсирует. Маршрут начинается на парковке в конце улицы Лахепеа, оттуда направляется к улице Ламми, где автобус делает остановку недалеко от перекрестка. Затем автобус разворачивается и возвращается на улицу Лахепеа, продолжает движение в направлении Палдиского шоссе; там остановка предусмотрена рядом с кафе Karmen. После этого автобус возвращается тем же маршрутом.

Проект реализует Таллиннский департамент транспорта совместно с Auve Tech OÜ с целью изучить возможности использования беспилотных автобусов в сфере городского транспорта. Для обеспечения безопасности в автобусе всегда находится оператор, который следит за безопасностью маневров и при необходимости вмешивается. Автобус движется по проезжей части с умеренной скоростью и не опасен для пешеходов.