ЭТО НЕ СТЫДНО! «Cпасет до 40 процентов людей!» Преподаватель сексуального воспитания рассказала о чуме XX века

Ольга рассказала простыми словами, что такое ВИЧ и СПИД, какая ситуация с ВИЧ в Эстонии на сегодняшний день? Сколько человек живет с этим заболеванием и какова динамика новых случаев, а также развеяла мифы, связанные с ВИЧ-инфекцией. Обо всем этом слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».

- Что такое ВИЧ и СПИД на простом языке?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это инфекция, которая поражает иммунную систему человека и довольно долго остается незамеченной. Если его не лечить, то развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), когда на организм разрушительно действуют самые легкие болезни.

Важно знать, что современная медицина людям, у которых выявлен ВИЧ, позволяет жить долго, полноценно и ничуть не меньше, чем людям, у которых этой инфекции нет. Нынешняя терапия предотвращает развитие СПИДа, но для этого нужно знать, есть ли у вас инфекция и, если есть, то приложить усилия для того, чтобы получать лечение своевременно и регулярно.

- Как и где можно провериться на эти заболевания?

У нас есть анонимные бесплатные центры тестирования на ВИЧ. Проще всего их местонахождение можно посмотреть на странице hiv.ee и на сайте Seksuaaltervis.ee. Помимо этого можно пройти тестирование в клиниках сексуального здоровья. Если мы говорим про Таллинн, то в Т1 и в Medicum есть такие клиники.