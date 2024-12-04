Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем одиннадцатого выпуска, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, стала Ольга Герасименко. Она является преподавателем сексуального воспитания и членом правления в Эстонском союзе сексуального здоровья.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ «Cпасет до 40 процентов людей!» Преподаватель сексуального воспитания рассказала о чуме XX века
Ольга рассказала простыми словами, что такое ВИЧ и СПИД, какая ситуация с ВИЧ в Эстонии на сегодняшний день? Сколько человек живет с этим заболеванием и какова динамика новых случаев, а также развеяла мифы, связанные с ВИЧ-инфекцией. Обо всем этом слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».
- Что такое ВИЧ и СПИД на простом языке?
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это инфекция, которая поражает иммунную систему человека и довольно долго остается незамеченной. Если его не лечить, то развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), когда на организм разрушительно действуют самые легкие болезни.
Важно знать, что современная медицина людям, у которых выявлен ВИЧ, позволяет жить долго, полноценно и ничуть не меньше, чем людям, у которых этой инфекции нет. Нынешняя терапия предотвращает развитие СПИДа, но для этого нужно знать, есть ли у вас инфекция и, если есть, то приложить усилия для того, чтобы получать лечение своевременно и регулярно.
- Как и где можно провериться на эти заболевания?
У нас есть анонимные бесплатные центры тестирования на ВИЧ. Проще всего их местонахождение можно посмотреть на странице hiv.ee и на сайте Seksuaaltervis.ee. Помимо этого можно пройти тестирование в клиниках сексуального здоровья. Если мы говорим про Таллинн, то в Т1 и в Medicum есть такие клиники.
Помимо этого, всегда можно сдать анализы у семейного врача и у врачей-специалистов, например, у гинеколога или андролога.
Возможностей действительно много и стоит пройти тест и знать свой ВИЧ-статус.
- Можно ли заразиться ВИЧ через слюну, бытовые предметы или поцелуй?
Чаще всего я сталкиваюсь, во-первых, с опасением, что ВИЧ от близкого человека можно получить при совместном проживании, например, пользуясь общим полотенцем или постельным бельем. И это, конечно, совершенно необоснованно ВИЧ вне человеческого организма не живет и довольно быстро разрушается.
При поцелуях ВИЧ также не передается, поскольку количество инфекции в слюне не очень большое. Опасные биологические жидкости, в которых содержится больше инфекции, чем в слюне, хотя слюна тоже биологическая жидкость, - это сперма, вагинальные выделения, кровь и грудное молоко.
О чем еще говорим в подкасте:
- Кто такие ВИЧ-диссиденты?
- Как часто нужно сдавать тесты на инфекции, передающиеся половым путем, если человек ведет активную половую жизнь?
- Грозит ли какое-то наказание человеку, если он знает о своем ВИЧ-статусе, но не сообщает об этом партнеру перед половым контактом?
Какие первые шаги нужно сделать, если у друга или близкого человека диагностировали ВИЧ? Как правильно поддержать этого человека?
Есть ли случаи полного исцеления от вируса иммунодефицита человека?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это Не Стыдно!».
«Это Не Стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.