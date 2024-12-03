В субботу решился главный вопрос ноября: вотум недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу провалился. У Катри Райк, инициировавшей создание коалиции с фракцией Михаила Стальнухина, так и не появилась возможность стать мэром. О том, что город получит в итоге, рассуждает журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Нарвская власть превратилась в Зомбилэнд
Нарва стояла на ушах почти месяц, но теперь все осталось позади. Центриста Тоотса отстояли, а Катри Райк теперь называют живым политическим трупом, потому что она и мэром не стала, и запятнала свою репутацию коалицией со Стальнухиным, которого обвиняют в советской ностальгии и симпатии к «русскому миру».
Коалиция эта, кстати, не была понятна ни поклонникам самой Райк, ни электорату Стальнухина, но у нее была четкая цель: свергнуть действующую городскую власть. Зачем теперь этим людям оставаться вместе, не совсем понятно.
Работоспособность коалиции, состоящий из фракций Respekt и Narva 2.0 теперь под большим вопросом: деятельных политиков там немного.
О том, что, как минимум, 20 депутатами из 31 то самое депутатское кресло нужно ради собственной выгоды и небольшой доплаты, думаю, говорить тоже не нужно. И если политика - это командная игра, то даже с такой простой задачей, как «играть в команде», многие нарвские депутаты просто-напросто не справляются.
В идеале план свержения текущей власти до заводских настроек 2022 года был простым: все члены коалиции голосуют за вотум недоверия Тоотсу, потом все они голосуют за кандидатуру Райк на пост мэра.
Вроде как договорились, но буквально за несколько дней до заседания по коридорам поползли слухи, что некоторых коалиционных депутатов центристы во главе с Тоотсом стали «покупать» - кому-то предложили место в совете, кому-то - помощь с бизнесом, кому-то другие тепленькие места. Мучительных подробностей этой политической грязи мы с вами никогда не узнаем, но нескольких голосов вотум вдруг не досчитался, и это факт.
У Нарвы нет времени
Кто что и кому предложил, время, может, и покажет. А пока время поджимает. До муниципальных выборов остается всего ничего, а в городе все еще куча нерешенных проблем, и некоторые из них слишком острые. Но как можно этими проблемами заниматься, если избранники народа постоянно смотрят по сторонам, крутя головами, и выбирают себе местечки потеплее?
Как горсобрание может эффективно работать, если депутаты не приходят на важные заседания, а большинство вокруг мэра постоянно колеблется? Чего ждать от горуправы, в которой председатель - из коалиции, а его заместитель - из оппозиции?
Как будет выглядеть работа коалиции, члены которой не имеют ничего общего во взглядах? И, главное, на кого надеяться нарвитянам, если их интересы на уровне страны отстаивают люди, глубоко застрявшие в своих маленьких мирках?
То, что вотум недоверия Тоотсу провалится, можно было ожидать. Катри решила играть слишком большую игру с весьма ненадежными людьми. Теперь в городе есть ущербная коалиция, нестабильный мэр, расстроенная и дико уставшая Райк, растерянные члены фракции Respekt и до сих пор никакой - здесь следует непереводимая игра слов - конкретики по ценам на отопление!
Ратуша и горуправа все больше и больше напоминают Зомбилэнд, и если мы все еще хотим слаженной работы на благо города, то надеяться остается, разве что на новогоднее чудо: потому что большинству тех людей, которых мы видели (или не видели) в субботу на заседании горсобрания, веры больше нет.