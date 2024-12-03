ДИАНА ХАРЛАМОВА Нарвская власть превратилась в Зомбилэнд

У Нарвы нет времени

Кто что и кому предложил, время, может, и покажет. А пока время поджимает. До муниципальных выборов остается всего ничего, а в городе все еще куча нерешенных проблем, и некоторые из них слишком острые. Но как можно этими проблемами заниматься, если избранники народа постоянно смотрят по сторонам, крутя головами, и выбирают себе местечки потеплее?

Как горсобрание может эффективно работать, если депутаты не приходят на важные заседания, а большинство вокруг мэра постоянно колеблется? Чего ждать от горуправы, в которой председатель - из коалиции, а его заместитель - из оппозиции?

Как будет выглядеть работа коалиции, члены которой не имеют ничего общего во взглядах? И, главное, на кого надеяться нарвитянам, если их интересы на уровне страны отстаивают люди, глубоко застрявшие в своих маленьких мирках?

То, что вотум недоверия Тоотсу провалится, можно было ожидать. Катри решила играть слишком большую игру с весьма ненадежными людьми. Теперь в городе есть ущербная коалиция, нестабильный мэр, расстроенная и дико уставшая Райк, растерянные члены фракции Respekt и до сих пор никакой - здесь следует непереводимая игра слов - конкретики по ценам на отопление!

Ратуша и горуправа все больше и больше напоминают Зомбилэнд, и если мы все еще хотим слаженной работы на благо города, то надеяться остается, разве что на новогоднее чудо: потому что большинству тех людей, которых мы видели (или не видели) в субботу на заседании горсобрания, веры больше нет.