Эстония запретила въезд 11 представителям властей Грузии

По слова Цахкна, этим людям запретили въезд в Грузию, поскольку они участвовали в грубых нарушениях прав человека, жестоко подавляя законные протесты в Грузии.

«Грузинский народ может отстаивать свои права, потому что его правящая партия систематически и в течение долгого времени лгала своему народу, люди имеют право выражать свою волю в знак протеста. Направленное против протестующих насилие непропорционально и противоречит правам человека», - заявил Цахкна.

Среди прочих под санкции попал Бидзина Иванишвили, почетный председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Иванишвили считается реальным архитектором политики грузинского правительства, который, таким образом, несет ответственность за репрессии против прозападных людей в стране. Кроме того, под санкции попал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Под санкции также попали заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Бедоидзе, заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи, заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, заместитель директора отдела по особым делам Министерства внутренних дел Мирза Кезевадзе, директор отдела специальных операций Министерства внутренних дел Звиад Харазишвили, директор департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Теймураз Купатадзе, заместитель директора Департамента специальных операций Министерства внутренних дел Милери Лагазаури и директор Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Важа Сирадзе.

Запрет на въезд ввели также Латвия и Литва.

Протесты в Грузии

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз на следующие четыре года, заявил в четверг, 28 ноября, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Грузинская оппозиция уже четвертый день протестует против решения властей. За три предыдущих дня полиция задержала более 200 человек. Полицейский спецназ оттесняет протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ.