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Какая-то мистика: что же произошло с лыжами Томингас?

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Туули Томингас.
Туули Томингас. Фото: Greta Külvet

Старт сезона Кубка мира нашей сильнейшей биатлонистки Туули Томингас в женской эстафете 4х6 км оказался провальным. И если обычно причиной становится неудачная стрельба, то сейчас судьбоносными оказались лыжи. Однако точного ответа на вопрос, что же все-такипроизошло, нет и спустя 24 часа.

Томингас, ехавшая во второй группе, пришла в воскресной гонке к финишу четвертой (+17,2) и осталась на этой позиции даже после чистейшей стрельбы лежа (+11,3). В стрельбе стоя также обошлось без серьезных промахов, а два запасных патрона позволили ей вернуться на лыжню восьмой (+48,7).

Но потом случился полный крах. На последнем круге она потеряла больше минуты, передав эстафетную палочку 11-й (+1.28,5).

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