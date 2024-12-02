Какая-то мистика: что же произошло с лыжами Томингас?

Томингас, ехавшая во второй группе, пришла в воскресной гонке к финишу четвертой (+17,2) и осталась на этой позиции даже после чистейшей стрельбы лежа (+11,3). В стрельбе стоя также обошлось без серьезных промахов, а два запасных патрона позволили ей вернуться на лыжню восьмой (+48,7).