Запуск приложения, которое объединит все государственные услуги в мобильном телефоне, состоится уже через неделю. 9 декабря Департамент государственной инфосистемы (RIA) организует пресс-конференцию, посвященную этому событию.
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Самое эстонское приложение: когда начнет работать государственный мобильный сервис?
В Эстонии уже много лет десятки тысяч жителей пользуются несколькими важными для решения вопросов, связанных с государством, мобильными приложениями. Это Smart-ID для аутентификации, DigiDoc для подписания документов, банковские приложения и т.д.