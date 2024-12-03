Самое эстонское приложение: когда начнет работать государственный мобильный сервис?

В Эстонии уже много лет десятки тысяч жителей пользуются несколькими важными для решения вопросов, связанных с государством, мобильными приложениями. Это Smart-ID для аутентификации, DigiDoc для подписания документов, банковские приложения и т.д.

Приложение eesti.ee - это мобильное дополнение к государственному порталу eesti.ee. О начале разработки единого национального мобильного приложения стало известно в начале 2023 года. Изначально планировалось, что оно будет готово уже к середине 2023 года, однако позже сроки несколько раз сдвигались. Дело в том, что изначально планировалось использовать технические компоненты и дизайн украинского решения Diia. К концу года журналисты называли это «маленьким промахом».