Эксперт: что такое задолженность по ремонту многоквартирного дома и как ее избежать

«Сегодня ожидания и деятельность квартирных товариществ (КТ) и местных самоуправлений направлены на улучшение ситуации, во многом основанные на возрастающих мерах поддержки со стороны ЕС и развитии заводской реконструкции. Запланированные изменения должны означать ускорение сроков строительства более чем в четыре раза в ближайшие пару десятилетий», - отмечает Вялья, но добавляет, что в то же время все КТ сегодня не могут полагаться исключительно на субсидии, поскольку те нацелены на реновацию многоквартирных домов, которые были введены в эксплуатацию до 2000 года.