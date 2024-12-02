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Эксперт: что такое задолженность по ремонту многоквартирного дома и как ее избежать

Перевод: Вера Копти
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Фото статьи
Фото: Андрес Луйдре

Десять лет назад в целом по Эстонии реконструировали чуть более 130 многоквартирных домов в год, и если бы темпы строительства того времени сохранялись, на ремонт всех многоквартирных домов понадобилось бы более 175 лет, пишет руководитель проекта Stell Eesti AS​ Вейко Вялья.

«Сегодня ожидания и деятельность квартирных товариществ (КТ) и местных самоуправлений направлены на улучшение ситуации, во многом основанные на возрастающих мерах поддержки со стороны ЕС и развитии заводской реконструкции. Запланированные изменения должны означать ускорение сроков строительства более чем в четыре раза в ближайшие пару десятилетий», - отмечает Вялья, но добавляет, что в то же время все КТ сегодня не могут полагаться исключительно на субсидии, поскольку те нацелены на реновацию многоквартирных домов, которые были введены в эксплуатацию до 2000 года.

В принципах политики в области недвижимости, утвержденных государством в 2021 году, задолженность по ремонту описывается следующим образом: «Стоимость работ, направленных на поддержание состояния, указанного в плане ремонта, которые не были выполнены в установленный срок и поэтому отложены на будущее (не включает улучшения, обусловленные потребностями пользователя)».

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