Дополнительного повышения акциза на алкоголь не будет

Законопроект предусматривает повышение акциза на алкоголь, табачные изделия и бензин в 2025-2028 годах. В Законе об акцизах уже зафиксировано пятипроцентное повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 году. В результате изменений в 2025 и 2026 году акцизная ставка на табачные изделия и в 2026 году акцизная ставка на алкоголь в общей сложности возрастут на десять процентов. Согласно законопроекту, акциз на алкоголь и табачные изделия также повысится на пять процентов как в 2027, так и в 2028 году.