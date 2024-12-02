Финансовая комиссия Рийгикогу внесла в инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (510 SE) поправку, согласно которой повышение ставок акциза на алкоголь будет меньше запланированного.
Дополнительного повышения акциза на алкоголь не будет
Ко второму чтению законопроекта финансовая комиссия внесла поправку, согласно которой пятипроцентное повышение ставок акциза на алкоголь, запланированное на июль 2025 года, не состоится.
«Цель состоит в том, чтобы страна не потеряла доходы из-за приграничной торговли или возможного роста черного рынка», - заявила председатель Финансовой комиссии Аннели Аккерманн.
По мнению вице-председателя комиссии Андрея Коробейника, влияние приграничной торговли на налоговые поступления может быть недооценено правительством. «Даже незначительное повышение акцизных ставок может привести к тому, что продающийся в Эстонии алкоголь станет значительно дороже, чем в соседних странах. В такой ситуации нельзя исключать, что Латвия окажется крупнейшим бенефициаром алкогольной политики коалиции. Для Эстонии это будет означать не только сокращение налоговых поступлений, но и экономические и социальные последствия», - подчеркнул Коробейник.
Аккерманн отметила, что по предложению Министерства культуры комиссия также решила исключить из закона об акцизе положение, чрезмерно ограничивающее деятельность Культурного капитала Эстонии. Согласно этому положению, на целевой капитал физической культуры и спорта направляется лишь 0,5 процента поступлений с акциза на алкоголь и табачные изделия.
«В результате ввиду повышения налога на азартные игры объем средств семи целевых капиталов увеличивался в темпе, примерно соответствующем темпу подорожания стоимости жизни, в то время как объем средств капитала физической культуры и спорта, которые поступают с акциза на алкоголь и табачные изделия, не увеличился либо увеличился незначительно», – сказала Аккерманн.
Законопроект предусматривает повышение акциза на алкоголь, табачные изделия и бензин в 2025-2028 годах. В Законе об акцизах уже зафиксировано пятипроцентное повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 году. В результате изменений в 2025 и 2026 году акцизная ставка на табачные изделия и в 2026 году акцизная ставка на алкоголь в общей сложности возрастут на десять процентов. Согласно законопроекту, акциз на алкоголь и табачные изделия также повысится на пять процентов как в 2027, так и в 2028 году.
Акцизная ставка на не содержащий свинца бензин и иные облагаемые схожим акцизом виды топлива, в том числе на авиационное топливо, в течение следующих четырех лет будет повышаться на пять процентов в год. В 2025 году акциз повысится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 годах - с 1 мая. Акцизная ставка на бензин не менялась в Эстонии с 2018 года.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (510 SE) состоится на пленарном заседании 4 декабря.