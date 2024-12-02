«Это единственные дни, когда я живу». Как украинские женщины ездят на свидания в прифронтовые города и села

Мужчины с цветами. Фото: Getty Images

Но на этот раз все иначе, говорит она.

«Он такой порядочный, хороший. Я могла на него обидеться и послать, а он все равно спрашивает - есть ли у меня деньги? Есть ли теплые колготки? А есть ли у моих детей что поесть?»

Новый муж не позволяет Марии ездить к нему на свидания.

В начале она ездила, а потом прекратила.

На самом деле это большие риски, говорит женщина, потому что в дороге может произойти что угодно.

Однажды она добиралась на машине сервиса Bla Bla Car, и водитель начал к ней приставать - женщине пришлось выйти из машины в «чистое поле в мороз» и пройти пешком несколько километров.

«Сейчас, когда я говорю, что мне надо к родителям в Харьков - муж уже нервничает», - говорит она.

Свидание на фронте - не гарантия сохранения семьи, говорит Мария.

«Сохранить отношения можно, когда вместе проговариваете цели, когда есть общее видение ситуации. На самом деле поддерживать отношения можно по-разному».