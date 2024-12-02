Кинофестиваль PÖFF посетило рекордное количество человек

Посещаемость в этом году превзошла предыдущий рекорд 2019 года почти на 3000 человек. Рекордным оказалось и количество полностью распроданных сеансов - их было 118.

В этом году фестиваль принял 1705 гостей из 65 стран, а его события освещали 141 журналист из 24 стран. Всего на фестивале было показано 249 полнометражных и 323 короткометражных фильма из 81 страны, а общее количество сеансов составило 864.

О PÖFF было написано более чем в 4300 статьях, опубликованных в изданиях около 70 стран. По данным международной компании по мониторингу СМИ Meltwater, потенциальная аудитория этих публикаций достигает 17,5 миллиарда контактов. Окончательные итоги будут известны к концу года.

Самыми популярными фильмами на PÖFF стали «100 литров домашнего пива», «Не беспокойся», «Настоящая боль», «Анора» и «Конклав». Каждый из них собрал более тысячи проданных билетов.