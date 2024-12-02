Также комиссия призывает государства Европейского союза быстро реагировать и действовать в эти все более критические для демократии в Грузии времена. «Поскольку ситуация в Грузии с каждым днем только усугубляется, мы считаем необходимым единое и незамедлительное введение санкций со стороны государств ЕС в отношении людей, незаконно захвативших власть в результате фальсификации выборов, - сообщает комиссия по иностранным делам. - Для завершения конституционного кризиса и восстановления демократии в Грузии неизбежно необходимо организовать новые парламентские выборы».