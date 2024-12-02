Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) рассмотрела жалобу, в которой утверждается, что в газете управы Хааберсти и на официальных аккаунтах района в социальных сетях публикуется слишком много фотографий старейшины Хааберсти Анны Леванди (партия «Отечество») и ее имя упоминается многократно. По этому поводу комиссия сделала Леванди замечание.
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Комиссия обвинила Анну Леванди в чрезмерном использовании своих фотографий в изданиях района
Член Городского собрания и председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап направила в ERJK письмо с критикой по поводу использования фотографий политиков у власти и их саморекламы в изданиях района. Она также попросила комиссию дать оценку опубликованным материалам в официальных информационных каналах.