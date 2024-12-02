Комиссия обвинила Анну Леванди в чрезмерном использовании своих фотографий в изданиях района

Член Городского собрания и председатель ревизионной комиссии Мануэла Пихлап направила в ERJK письмо с критикой по поводу использования фотографий политиков у власти и их саморекламы в изданиях района. Она также попросила комиссию дать оценку опубликованным материалам в официальных информационных каналах.

«В октябрьском номере газеты "Хааберсти" старейшина района Анна Леванди (партия "Отечество") изображена на четырех фотографиях, а ее имя упоминается в текстах 20 раз. Заместитель старейшины района Райн Веэтыусме ("Отечество") изображен на двух фотографиях, а его имя упоминается трижды. Кроме того, представители коалиционных политиков появляются на трех фотографиях и упоминаются 11 раз. Политики партии "Отечество" в целом присутствуют на восьми фотографиях, а их имена упоминаются в текстах 31 раз. И это все в 12-страничной газете. Всего в этом номере газеты политики правящей коалиции города Таллинна ("Отечество" и Партия реформ) изображены на девяти фотографиях, а их имена упоминаются 33 раза», - говорится в жалобе.