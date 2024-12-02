В Пярнумаа начинается строительство завода по производству зеленого газа стоимостью 13,3 миллиона евро. Завод, который будет производить отечественный газ из навоза и биоотходов, проектирует и строит крупнейший производитель зеленого газа Германии. Завершение строительства запланировано на весну 2026 года.
В Эстонии планируется построить крупнейший производственный комплекс
«Современное сельское хозяйство развивается в тесной связи с проектами экономики замкнутого цикла и возобновляемой энергетики. Infortar обладает большим опытом в этих областях и продолжает инвестировать в отечественный зеленый газ», - отметил председатель правления концерна Infortar, куда входит и молочное предприятие Halinga OÜ, Айн Ханшмидт.
«Завод по производству зеленого газа способствует достижению экологических целей Halinga, значительно снижая углеродный след нашего молочного производства. Также завод создаст в регионе рабочие места, требующие новых знаний - и это в секторе, в котором до сих пор такой необходимости не было», - добавил руководитель Halinga Рауль Пеэтсон.
Завод с четырьмя ферментаторами будет построен в деревне Лангерма в Пярнумаа. Его проектированием и строительством занимается крупнейший производитель зеленого газа из Германии - компания EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонда восстановления и повышения устойчивости NextGenerationEU, а завершение строительных работ запланировано на весну 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро, пять миллионов из которых составляют субсидии Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).
Концерн Infortar с партнерами инвестировали в заводы по производству зеленого газа около 30 миллионов евро и запустили производство газа в Ойсу (Ярвамаа), Ильматсалу (Тартумаа) и Винни (Ляэне-Вирумаа). Крупнейшие потребители зеленого газа сегодня – это предприятия общественного транспорта в Тарту, Раквере и Пярну. Кроме того, зеленый газ в качестве моторного топлива можно купить на заправочных станциях по всей Эстонии.
Биогаз производят в основном из биоразлагаемых отходов, навоза, навозной жижи и пищевых отходов. После дополнительной переработки и очистки биогаза образуется биометан или зеленый газ, теплотворная способность которого аналогична природному газу. Биометан – наиболее чистое и не выделяющее сажи топливо, которое можно использовать на транспорте. При сжигании биометана образуются только углекислый газ и пары воды.
Остатки процесса ферментации, или дигестат, доставляют в хранилище или отстойник, а затем используют как удобрение на полях. Дигестат – высококачественное и сертифицированное органическое удобрение, из которого растения легко усваивают азот и фосфор. В отличие от навоза, дигестат не имеет запаха и не выделяет в окружающую среду метан.
Из годового объема навоза от одной дойной коровы можно произвести 200 кг зеленого газа, что достаточно для поездки на 5000 км. В одном домохозяйстве за год накапливается 130 кг биоотходов, из которых можно получить зеленый газ для поездки автомобиля на расстояние в 200 км.