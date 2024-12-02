В Эстонии планируется построить крупнейший производственный комплекс

«Современное сельское хозяйство развивается в тесной связи с проектами экономики замкнутого цикла и возобновляемой энергетики. Infortar обладает большим опытом в этих областях и продолжает инвестировать в отечественный зеленый газ», - отметил председатель правления концерна Infortar, куда входит и молочное предприятие Halinga OÜ, Айн Ханшмидт.

«Завод по производству зеленого газа способствует достижению экологических целей Halinga, значительно снижая углеродный след нашего молочного производства. Также завод создаст в регионе рабочие места, требующие новых знаний - и это в секторе, в котором до сих пор такой необходимости не было», - добавил руководитель Halinga Рауль Пеэтсон.

Завод с четырьмя ферментаторами будет построен в деревне Лангерма в Пярнумаа. Его проектированием и строительством занимается крупнейший производитель зеленого газа из Германии - компания EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонда восстановления и повышения устойчивости NextGenerationEU, а завершение строительных работ запланировано на весну 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро, пять миллионов из которых составляют субсидии Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).