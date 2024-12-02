Как правильно хранить открытую банку с консервированным горошком или кукурузой?

В идеальном мире мы покупаем столько, сколько нужно. Готовим столько, сколько сможем съесть, и ничего не выбрасываем. В реальности бывает по-всякому, и это нормально. Как хранить консервированный горошек, кукурузу, да и фасоль, турецкий горох, если банка открыта, а все не съедено? Об этом пишет RusTVNET.