АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ Есть ряд причин, по которым протесты в Грузии могут принести успех

Почему я считаю такие заявления «внутри власти» очень важными? Честно говоря, я ожидал, что нечто подобное произойдет в России после того, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, но тогда в отставку ушли лишь несколько российских дипломатов более низкого ранга. Агрессия против другой страны и массовые убийства украинцев не превысили порог толерантности российских дипломатов и других чиновников, они стали «новой нормальностью».

Рассмотрение соотношения сил в таких случаях говорит, что для того, чтобы сдвинуть власть с места, необходимо, чтобы против власти выступила решающая часть госслужащих и руководителей государственных учреждений, и это тогда означает, что власть не только прячется за железное кольцо защиты, но и рассыпается изнутри.

Похоже, в Грузии именно так сейчас все и есть. На стороне протестующих также находятся нынешний президент Саломе Зурабишвили, а также несколько бывших премьер-министров и предыдущий президент Георгий Маргвелашвили, которого привела к власти «Грузинская мечта». Однако это не такая ситуация, как, например, в 2020 году в Беларуси, когда за «украденными» выборами последовали крупные демонстрации, но к протестующим присоединился, например, только один посол.

Однако если бы свобода не была подавлена ​​в Беларуси, нападение России на Украину было бы провести гораздо сложнее, если вовсе не невозможно.