После того, как премьер-министр Грузии объявил в прошлый четверг, что процесс вступления в ЕС будет приостановлен, последовало то, что должно было последовать. Судя по всему, даже оппозиция, не признающая официальных результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, не могла предвидеть демонстраций такого масштаба, пишет редактор Андрес Херкель.
АНДРЕС ХЕРКЕЛЬ ⟩ Есть ряд причин, по которым протесты в Грузии могут принести успех
Первым и самым важным прорывом является возобновление оптимизма проевропейских наблюдателей и лидеров оппозиции. Хотя во многих комментариях, за которыми я слежу после объявления сфальсифицированных результатов выборов, царило почти траурное настроение, за последние пару дней оно полностью изменилось.
То, что не было спровоцировано фальсификацией выборов, вовсю развернулось, как только «Грузинская мечта» начисто отвернулась от Европы, а Евросоюз и США в свою очередь заявили о прекращении сотрудничества с властями Грузии. Сравнение с событиями в Украине в 2013 году, после того как пророссийские власти приостановили действие соглашения об ассоциации с Евросоюзом, очевидно.
Жестокие избиения и аресты со стороны власти, водометные бои с фейерверками оставляют довольно жалкое впечатление, но важно отметить, что протестующие получили большую поддержку на разных уровнях власти, которая в конечном итоге может иметь самый решающий вес в таких случаях.
Обнародовано письмо более 200 сотрудников МИД, в котором указывается, что грузинская дипломатия уже много лет работает над сближением с Евросоюзом, а решение правительства противоречит стратегическим целям страны. Несколько послов Грузии в разных странах заявили о своей отставке.
Подобные письма протеста начали поступать и из других министерств и ведомств. Грузинские военнослужащие, судьи, врачи и другие специалисты также отреагировали. При этом недовольные курсом властей грузины ссылаются на статью конституции, подтверждающую интеграцию с европейскими и евроатлантическими структурами.
Почему я считаю такие заявления «внутри власти» очень важными? Честно говоря, я ожидал, что нечто подобное произойдет в России после того, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, но тогда в отставку ушли лишь несколько российских дипломатов более низкого ранга. Агрессия против другой страны и массовые убийства украинцев не превысили порог толерантности российских дипломатов и других чиновников, они стали «новой нормальностью».
Рассмотрение соотношения сил в таких случаях говорит, что для того, чтобы сдвинуть власть с места, необходимо, чтобы против власти выступила решающая часть госслужащих и руководителей государственных учреждений, и это тогда означает, что власть не только прячется за железное кольцо защиты, но и рассыпается изнутри.
Похоже, в Грузии именно так сейчас все и есть. На стороне протестующих также находятся нынешний президент Саломе Зурабишвили, а также несколько бывших премьер-министров и предыдущий президент Георгий Маргвелашвили, которого привела к власти «Грузинская мечта». Однако это не такая ситуация, как, например, в 2020 году в Беларуси, когда за «украденными» выборами последовали крупные демонстрации, но к протестующим присоединился, например, только один посол.
Однако если бы свобода не была подавлена в Беларуси, нападение России на Украину было бы провести гораздо сложнее, если вовсе не невозможно.
Еще один аспект, который вселяет осторожный оптимизм в отношении происходящего в Грузии, - это то, что происходит на других фронтах России, будь то военный, экономический или дипломатический. Особенно после падения режима Башара Асада в Сирии стало сомнительно, способна ли Россия вмешаться в процессы там, где ее опасаются.
Главным средством запугивания «Грузинской мечты» стал аргумент о том, что только они обеспечат мир и нормальные отношения с Россией. Теперь возникает вопрос, придет ли Россия по мере развития событий на помощь олигарху Бидзине Иванишвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе, или наоборот, они будут вынуждены бежать из Тбилиси в Россию. Не хочу торопить события, но первый вариант для России на данный момент кажется труднореализуемым, а второй кажется более вероятным.
И еще одно важное соображение. Мир ждет инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января. До тех пор режим Путина считает важнейшей вещью сохранение такой военной и геополитической позиции России, на основе которой, по мнению Кремля, произойдет новый раздел сфер влияния в мире. Однако если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то грузинская оппозиция на сегодняшний день уже добилась успехов, а позиции Кремля сужаются.
Если еще неделю назад могло показаться бесспорным, что Грузия находится в сфере влияния России и с этим ничего нельзя поделать, то сейчас это ощущение начало разваливаться, и хочется верить, что и у команды Трампа тоже.