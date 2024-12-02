В понедельник днем, около 16:00, в деревне Кукевере волости Ярва на 50-м километре дороги Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Несмотря на усилия спасателей и медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.
По предварительным данным, 12-летняя девочка вышла из остановившегося на обочине рейсового автобуса и, обойдя его сзади, вышла на проезжую часть.
В это время в противоположном направлении мимо автобуса проезжал легковой автомобиль Honda, которым управляла 55-летняя женщина. Девочка, вышедшая на дорогу из-за автобуса, была сбита этим автомобилем.
«К сожалению, девочка получила такие тяжелые травмы, что, несмотря на усилия полицейских и медиков, скончалась на месте происшествия», - сказал руководитель группы полиции Рапла Яанно Тоби.
Женщина, управлявшая Honda, была трезва и имела водительские права. Дорога в месте аварии была неосвещенной, а максимальная допустимая скорость движения составляет 90 км/ч.
В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.
Все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе уголовного расследования.