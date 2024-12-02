По предварительным данным, 12-летняя девочка вышла из остановившегося на обочине рейсового автобуса и, обойдя его сзади, вышла на проезжую часть.

В это время в противоположном направлении мимо автобуса проезжал легковой автомобиль Honda, которым управляла 55-летняя женщина. Девочка, вышедшая на дорогу из-за автобуса, была сбита этим автомобилем.

«К сожалению, девочка получила такие тяжелые травмы, что, несмотря на усилия полицейских и медиков, скончалась на месте происшествия», - сказал руководитель группы полиции Рапла Яанно Тоби.

Женщина, управлявшая Honda, была трезва и имела водительские права. Дорога в месте аварии была неосвещенной, а максимальная допустимая скорость движения составляет 90 км/ч.

В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.

Все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе уголовного расследования.