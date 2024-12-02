В понедельник днем, около 16:00, в деревне Кукевере волости Ярва на 50-м километре дороги Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил человека. Несмотря на усилия спасателей и медиков, спасти его жизнь не удалось.
ФОТО ⟩ Автомобиль насмерть сбил человека на неосвещенной дороге
В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.
Полиция и другие службы работают на месте, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность.
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