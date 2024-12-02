ФОТО Автомобиль насмерть сбил человека на неосвещенной дороге

В понедельник днем, около 16:00, в деревне Кукевере волости Ярва на 50-м километре дороги Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил человека. Несмотря на усилия спасателей и медиков, спасти его жизнь не удалось.