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ФОТО Автомобиль насмерть сбил человека на неосвещенной дороге

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В понедельник днем, около 16:00, в деревне Кукевере волости Ярва на 50-м километре дороги Ягала-Кяравете произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль сбил человека. Несмотря на усилия спасателей и медиков, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.

Полиция и другие службы работают на месте, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность.

Новость дополняется.

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