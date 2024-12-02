Сегодня правительство приняло решение пригласить до 250 резервистов на дополнительные учения «Шип 24-2» (Okas). Резервисты примут участие в учениях «Молния» (Pikne) под руководством Эстонской дивизии.
Правительство Эстонии вызывает в срочном порядке на учения сотни резервистов
По предложению главкома Сил обороны на период с 3 по 15 декабря резервисты будут включены в состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии для проведения гибких дополнительных сборов.
Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады примут участие в дополнительном учебном сборе, организованном в гибком порядке, что означает, что резервисты после выполнения задач по плану учений могут отправиться домой, но должны быть готовым и явиться к месту службы в установленный срок в случае призыва.
Резервисты батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии примут участие в дополнительных учениях «Шип 24-2» в период с 3 по 8 декабря.
Резервисты, часть которых приглашена на дополнительные учения, обязаны немедленно явиться в место сбора, указанное в повестке.
Проверить, входят ли они в число вызванных на дополнительные учения, резервисты могут в реестре военнообязанных на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.
Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии могут получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 и по электронной почте info@kra.ee.
Целью дополнительных учений «Шип 24-2» является проверка боевой готовности, в ходе которого проверяется функционирование цепочки управления национальной обороной, от принятия решений правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования. Кроме того, резервисты, призывники и военнослужащие отработают приведение в боевую готовность согласно плану боевой готовности подразделения, а также выполнение основной боевой задачи.
Дополнительные учения носят практический характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.
Задача Сил обороны - обеспечить готовность страны к любым ситуациям. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию и отрабатывать это на учениях.
Это второй дополнительный учебный сбор в этом году. Предыдущие дополнительные учения состоялись в октябре этого года.
Модель национальной обороны, основанная на армии резервистов, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве сдерживающего фактора. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстонии приходится организовывать регулярные учения даже в мирное время, чтобы сохранить и повысить способность быстрого реагирования резервной структуры.
Кроме того, Cилы обороны регулярно приглашают резервистов на крупные и второстепенные учебные сборы, такие как «Еж» (Siil) и «Весенний шторм» (Kevadtorm), с уведомлением за 120 дней.