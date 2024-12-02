Правительство Эстонии вызывает в срочном порядке на учения сотни резервистов

По предложению главкома Сил обороны на период с 3 по 15 декабря резервисты будут включены в состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии для проведения гибких дополнительных сборов.

Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады примут участие в дополнительном учебном сборе, организованном в гибком порядке, что означает, что резервисты после выполнения задач по плану учений могут отправиться домой, но должны быть готовым и явиться к месту службы в установленный срок в случае призыва.

Резервисты батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии примут участие в дополнительных учениях «Шип 24-2» в период с 3 по 8 декабря.

Резервисты, часть которых приглашена на дополнительные учения, обязаны немедленно явиться в место сбора, указанное в повестке.

Проверить, входят ли они в число вызванных на дополнительные учения, резервисты могут в реестре военнообязанных на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.

Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии могут получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 и по электронной почте info@kra.ee.