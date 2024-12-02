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Без работы не останутся? Сотрудниками Nordica интересуются другие авиационные компании

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Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Фото: Aivar Aotäht / Postimees

В результате банкротства Nordica без работы остались сотни людей - сокращения коснулись как сотрудников Nordica, так и ее дочерней компании Regional Jet OÜ. Слухи о крахе Nordica быстро распространились по Европе, и оказалось, что в работниках из Таллинна уже заинтересованы другие авиакомпании.

В 1993 году Европейская комиссия создала EURES, сеть трудового посредничества, которую в Эстонии координирует Касса по безработице. Представитель EURES Моника Тойгер-Круусвальд рассказала Postimees, что сотрудники Nordica уже заинтересовали итальянскую компанию Zephiro Aircraft Services, которая, в свою очередь, сотрудничает с датской компанией Northern Aerotech. Последняя осуществляет техническое обслуживание самолетов по всей Европе.

Уже в этот четверг Касса по безработице организует встречу сотрудников Regional Jet OÜ и Nordic Aviation Group с представителями Zephiro Aircraft Services, чтобы компания смогла представить вакантные рабочие места.

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