Без работы не останутся? Сотрудниками Nordica интересуются другие авиационные компании

В результате банкротства Nordica без работы остались сотни людей - сокращения коснулись как сотрудников Nordica, так и ее дочерней компании Regional Jet OÜ. Слухи о крахе Nordica быстро распространились по Европе, и оказалось, что в работниках из Таллинна уже заинтересованы другие авиакомпании.