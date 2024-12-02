«Не просчет, а полный провал правительства». В Британии завершаются слушания о смерти Дон Стерджесс от «Новичка»

По словам Николлса, в самом начале расследования полиция поделилась с ним своими опасениями по поводу выброшенного контейнера с нервно-паралитическим веществом: «Служба общественного здравоохранения была проинформирована о том, что остатки материалов, выброшенных преступниками, могут быть обнаружены и причинить вред тем, кто их найдет, - сказал он. - Это было признано потенциальным риском».

По его мнению, власти недостаточно подготовились к возможному «вторичному инциденту» - то есть к тому, что после Скрипалей, которым, как утверждается, и предназначался «Новичок», им могут отравиться другие люди.

Полицейский у дома Скрипалей. Фото: Reuters

Дон Стерджесс была не единственной пострадавшей: сержант полиции Ник Бейли первым вошел в дом Скрипалей после того, как их обнаружили с симптомами отравления, и получил дозу яда, прикоснувшись к дверной ручке. Он попал в больницу, а впоследствии, как сам Бейли рассказал в интервью Би-би-си, его семья потеряла дом и практически все имущество из-за загрязнения ядом.

В ходе расследования также выяснилось, что после контакта с Сергеем Скрипалем в день отравления плохо почувствовал себя мальчик, которому тот дал несколько кусков хлеба на корм уткам в парке. В рамках расследования удалось обнаружить еще двух детей, которым после общения со Скрипалем на улице потом стало плохо.