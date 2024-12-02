ГРАФИК В Эстонии проживает более 78 000 граждан России

Тоом также поинтересовалась, сколько граждан Российской Федерации с постоянным видом на жительство ранее имели гражданство Эстонии. Ляэнеметс сообщил, что с 1 января 2002 года по 31 октября 2024 года от гражданства Эстонии отказались 1136 человек, новым гражданством которых стало российское. Также было вынесено 763 решения о потере гражданства при аналогичных условиях.