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ГРАФИК В Эстонии проживает более 78 000 граждан России

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Российский паспорт. Иллюстративное фото.
Российский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) задала вопрос министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу (Социал-демократическая партия), который ответил, что, по данным министерства, на 28 ноября в Эстонии проживает 78 411 граждан России, из которых 27 663 родились на территории страны.

Тоом также поинтересовалась, сколько граждан Российской Федерации с постоянным видом на жительство ранее имели гражданство Эстонии. Ляэнеметс сообщил, что с 1 января 2002 года по 31 октября 2024 года от гражданства Эстонии отказались 1136 человек, новым гражданством которых стало российское. Также было вынесено 763 решения о потере гражданства при аналогичных условиях.

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