Государственный суд постановил, что Закон о рынке электроэнергии частично не соответствует Конституции, и объяснил, что предоставление уже подключившимся предприятиям несколько большего срока по выплате залога не поставило бы под угрозу сокращение выбросов CO2 и безопасность энергоснабжения.
Госсуд: Закон о рынке электроэнергии частично не соответствует Конституции
Приняв поправки к Закону о рынке электроэнергии, Рийгикогу ввел обязательство для абонентов сети выплачивать гарантийный взнос оператору сети в случае подключения на основе генерации. В качестве исключения, если абонент оплатил не менее 70 процентов стоимости подключения, внесение залога не требовалось. Кроме того, абоненты, которые уже подали заявку или подписали договор, должны были внести залог в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
Два предприятия, присоединившиеся к сети до внесения поправок в закон, оспорили его в суде.
Целью поправки было обеспечить и ускорить переход на возобновляемые источники энергии путем обеспечения того, чтобы лица, зарезервировавшие мощности путем заключения договора о подключении к генерации, но не производящие энергию, освободили зарезервированные мощности.
Коллегия Госсуда по конституционному надзору разъяснила, что требование о предоставлении залога само по себе является конституционным, равно как и возложение обязанности по его выплате на производителей, которые уже подали заявку или заключили договор. Однако Госсуд усмотрел проблему в сроке, на который распространяется обязательство по предоставлению залога.
Задача законодателя - как можно скорее, но не позднее 2030 года, перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы сократить выбросы CO2, а также обеспечить надежность энергоснабжения, в частности, в виде доступной устойчивой энергии, - весомые цели. В конечном счете, поправка служит цели эстонского государства по сокращению выбросов CO2 и обеспечению надежности энергоснабжения.
В то же время нормы, действовавшие на момент заключения договоров о межсетевом взаимодействии, вселили в заявителей уверенность в том, что они смогут реализовать свой бизнес-проект на условиях, предусмотренных договором о присоединении.
Возложение нового серьезного обязательства на стороны ранее существовавших правоотношений за столь короткий период времени оказало сильное влияние на бизнес заявителей. Нельзя было ожидать, что заявители располагают активами в миллионы евро для выполнения возможного будущего дополнительного обязательства.
Коллегия Госсуда согласилась с административным судом в том, что было бы конституционно установить срок предоставления залога в девять месяцев вместо двух месяцев. Госсуд признал эту часть Закона о рынке электроэнергии неконституционной и недействительной.