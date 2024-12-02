Госсуд: Закон о рынке электроэнергии частично не соответствует Конституции

Приняв поправки к Закону о рынке электроэнергии, Рийгикогу ввел обязательство для абонентов сети выплачивать гарантийный взнос оператору сети в случае подключения на основе генерации. В качестве исключения, если абонент оплатил не менее 70 процентов стоимости подключения, внесение залога не требовалось. Кроме того, абоненты, которые уже подали заявку или подписали договор, должны были внести залог в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Два предприятия, присоединившиеся к сети до внесения поправок в закон, оспорили его в суде.

Целью поправки было обеспечить и ускорить переход на возобновляемые источники энергии путем обеспечения того, чтобы лица, зарезервировавшие мощности путем заключения договора о подключении к генерации, но не производящие энергию, освободили зарезервированные мощности.

Коллегия Госсуда по конституционному надзору разъяснила, что требование о предоставлении залога само по себе является конституционным, равно как и возложение обязанности по его выплате на производителей, которые уже подали заявку или заключили договор. Однако Госсуд усмотрел проблему в сроке, на который распространяется обязательство по предоставлению залога.