Telia: перед Рождеством возрастает риск стать жертвой мошенничества

В период праздников наблюдается активная электронная торговля, доставка посылок и пожертвования через интернет, чем стараются воспользоваться мошенники. Только за последние три месяца Telia заблокировала доступ более чем к 400 мошенническим веб-сайтам, которые распространялись от имени банков, курьерских служб и других поставщиков услуг.