Руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер, предостерегает, что, несмотря на то что в преддверии рождественского периода эстонцы активно занимаются благотворительностью и делают пожертвования, это также время, когда люди и компании подвергаются наибольшему числу мошеннических атак.
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Telia: перед Рождеством возрастает риск стать жертвой мошенничества
В период праздников наблюдается активная электронная торговля, доставка посылок и пожертвования через интернет, чем стараются воспользоваться мошенники. Только за последние три месяца Telia заблокировала доступ более чем к 400 мошенническим веб-сайтам, которые распространялись от имени банков, курьерских служб и других поставщиков услуг.