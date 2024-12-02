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Telia: перед Рождеством возрастает риск стать жертвой мошенничества

Перевод: Каролийна Вертяева
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Хакер. Фото иллюстративное.
Хакер. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Руководитель по управлению рисками Telia Eesti Андреас Мейстер, предостерегает, что, несмотря на то что в преддверии рождественского периода эстонцы активно занимаются благотворительностью и делают пожертвования, это также время, когда люди и компании подвергаются наибольшему числу мошеннических атак.

В период праздников наблюдается активная электронная торговля, доставка посылок и пожертвования через интернет, чем стараются воспользоваться мошенники. Только за последние три месяца Telia заблокировала доступ более чем к 400 мошенническим веб-сайтам, которые распространялись от имени банков, курьерских служб и других поставщиков услуг.

По словам Мейстера, в последние годы перед Рождеством стало тревожной традицией получение большого количества сомнительных SMS-сообщений, якобы отправленных от имени курьерских компаний, банков или торговых предприятий.

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