«Сгорел словно бенгальский огонь»: женщина за 20 минут лишилась дома, который строили годами

Единственное, что она успела схватить, выбегая из дома, - это свою сумочку. «Я увидела, что искры уже летят в машину. Настолько быстро все произошло», - продолжила она. К сожалению, ключа зажигания в сумочке не оказалось, поэтому Тийу пришлось бежать обратно в дом и искать его, чтобы отогнать машину на более безопасное расстояние. «Тут я увидела, что мой телефон находится в машине. Я не взяла его с собой, подумала, кто мне будет звонить?» - говорит Тийу.