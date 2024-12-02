«Сгорел словно бенгальский огонь»: женщина за 20 минут лишилась дома, который строили годами

Тийу Пютсепп, проводившая первый вечер Адвента за чашкой кофе, не особо удивилась, когда в ее доме, расположенном у дороги Мытскюла-Мустакурму в волости Пыльва, внезапно пропало электричество. Такое случается в сельской местности. Спустя некоторое время она заметила, что в другой части дома свет почему-то горит.
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«Я приоткрыла дверь, все было белым. Огонь распространялся от электрического щита и уже поднимался по стропилам», - рассказала Тийу, оставшаяся без крова в воскресенье вечером.