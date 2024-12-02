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«Сгорел словно бенгальский огонь»: женщина за 20 минут лишилась дома, который строили годами

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Все, что осталось от дома в деревне Мустакурму - это обугленные стены, куча мусора и основание дымохода.
Все, что осталось от дома в деревне Мустакурму - это обугленные стены, куча мусора и основание дымохода. Фото: Arvo Meeks

Тийу Пютсепп, проводившая первый вечер Адвента за чашкой кофе, не особо удивилась, когда в ее доме, расположенном у дороги Мытскюла-Мустакурму в волости Пыльва, внезапно пропало электричество. Такое случается в сельской местности. Спустя некоторое время она заметила, что в другой части дома свет почему-то горит.

«Я приоткрыла дверь, все было белым. Огонь распространялся от электрического щита и уже поднимался по стропилам», - рассказала Тийу, оставшаяся без крова в воскресенье вечером.

Единственное, что она успела схватить, выбегая из дома, - это свою сумочку. «Я увидела, что искры уже летят в машину. Настолько быстро все произошло», - продолжила она. К сожалению, ключа зажигания в сумочке не оказалось, поэтому Тийу пришлось бежать обратно в дом и искать его, чтобы отогнать машину на более безопасное расстояние. «Тут я увидела, что мой телефон находится в машине. Я не взяла его с собой, подумала, кто мне будет звонить?» - говорит Тийу.

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