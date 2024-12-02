Следующий год будет трудным для предприятий по размещению и предприятий общественного питания, рассказал в программе Kuum tool («Горячий стул») генеральный директор спа-отеля Aqva в Раквере и владелец нескольких предприятий общественного питания Роман Кусма. Об этом пишет портал Äripäev.
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Предприниматель: стыдно слушать, как министры говорят о скором росте экономики
Учитывая, что в следующем году правительство обременит компании и людей новыми налогами, в новом году экономика не сможет улучшить свои показатели. Вот почему предпринимателю неловко слушать заявления министров о том, что экономика Эстонии начинает улучшаться.