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Предприниматель: стыдно слушать, как министры говорят о скором росте экономики

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Роман Кусма.
Роман Кусма. Фото: Ain Liiva

Следующий год будет трудным для предприятий по размещению и предприятий общественного питания, рассказал в программе Kuum tool («Горячий стул») генеральный директор спа-отеля Aqva в Раквере и владелец нескольких предприятий общественного питания Роман Кусма. Об этом пишет портал Äripäev.

Учитывая, что в следующем году правительство обременит компании и людей новыми налогами, в новом году экономика не сможет улучшить свои показатели. Вот почему предпринимателю неловко слушать заявления министров о том, что экономика Эстонии начинает улучшаться.

«Это лицемерные разговоры. Давайте повысим налоги, что ухудшит экономическую обстановку, а потом будем говорить о стимулировании экономики», - сказал Кусма.

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