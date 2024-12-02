Авторы Конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Авторы Конституции о лишении права голоса: не понимаем, в чем заключается угроза безопасности
«Конституция хорошо нам служила все эти годы. Я не думаю, что нынешняя ситуация в мире, вызванная войной в Украине, непременно требует изменения основного закона и аннулирования права голоса на муниципальных выборах для тех наших соотечественников, которые живут здесь на постоянной основе», - сказала автор Конституции ЭР Лия Хянни на заседании конституционной комиссии Рийгикогу.
«Из текста следует, что право голоса отнимается у граждан 140 государств всего мира. В чем смысл? Я не понимаю. Никто мне пока не смог объяснить... Я был бы очень благодарен, если кто-то сможет мне объяснить, в чем тут проблема с безопасностью», - спрашивает автор Конституции ЭР Юри Адамс.
Законопроект об изменении Конституции, позволяющий лишить права голоса постоянно проживающих в Эстонии российских и белорусских граждан, недавно успешно прошел первое чтение.