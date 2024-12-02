КОЛОНКА POSTIMEES Кризис в Грузии – первое серьезное испытание для Каи Каллас

В Грузии вспыхнули масштабные протесты, когда правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. На ум приходит параллель с Украиной, где тогдашний президент Виктор Янукович пытался сойти с проевропейского пути, не подписав соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году. Как и сейчас в Тбилиси, в Киеве вспыхнули протесты.

В Киеве протесты привели к кровопролитию. Нет необходимости повторять этот сценарий. После такого очень трудно заставить стороны конфликта сесть за один стол переговоров.

Кая Каллас, недавно назначенная Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, толком не успела освоиться на своем посту: она немедленно отправилась в Киев, но разрешения требует и ситуация в Грузии. Именно ее можно рассматривать как первое серьезное испытание для Каллас.

Но что может сделать Европейский союз? Игнорировать грузинский кризис было бы явной глупостью, ведь разразился он именно на почве приостановки переговоров о вступлении. Причем, судя по всему, нарушая Конституцию страны и игнорируя волю большинства грузинского народа. Нехорошо и угрожать Грузии санкциями - это оттолкнет преимущественно проевропейски настроенных грузин от ЕС, который обещает экономическое процветание.