В грузинском кризисе приоритетом является избежание кровавых жертв, а не наказание грузинского народа.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кризис в Грузии – первое серьезное испытание для Каи Каллас
В Грузии вспыхнули масштабные протесты, когда правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. На ум приходит параллель с Украиной, где тогдашний президент Виктор Янукович пытался сойти с проевропейского пути, не подписав соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году. Как и сейчас в Тбилиси, в Киеве вспыхнули протесты.
В Киеве протесты привели к кровопролитию. Нет необходимости повторять этот сценарий. После такого очень трудно заставить стороны конфликта сесть за один стол переговоров.
Кая Каллас, недавно назначенная Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, толком не успела освоиться на своем посту: она немедленно отправилась в Киев, но разрешения требует и ситуация в Грузии. Именно ее можно рассматривать как первое серьезное испытание для Каллас.
Но что может сделать Европейский союз? Игнорировать грузинский кризис было бы явной глупостью, ведь разразился он именно на почве приостановки переговоров о вступлении. Причем, судя по всему, нарушая Конституцию страны и игнорируя волю большинства грузинского народа. Нехорошо и угрожать Грузии санкциями - это оттолкнет преимущественно проевропейски настроенных грузин от ЕС, который обещает экономическое процветание.
Прежде всего, ЕС должен выглядеть единым, отдельные выступления стран-членов в отношении Грузии не способствуют реализации общей и внешней политики Евросоюза. Конечно, Эстония и ряд других стран-членов ЕС много вложили в Грузию и поэтому имеют там свои интересы, но необходимость говорить одним голосом должна их превзойти. Ведь грузины хотят присоединиться не к Эстонии или Польше, а ко всему Евросоюзу.
Открытым остается вопрос, почему правительство Грузии решило публично объявить о приостановке переговоров о вступлении. «Грузинская мечта», победившая на выборах, которые были поставлены под сомнение оппозицией и президентом, пережила первоначальные протесты, и жизнь в Грузии, похоже, возвращается в нормальное русло. Прежде всего, грузины должны решать свои политические вопросы самостоятельно, но мирным путем.
Конечно, грузинский кризис и потенциальное - Postimees надеется, что этого не произойдет - злое лицо Европейского союза будут на руку Москве. Но даже у Москвы может не хватить сил повторить украинский сценарий 2014 года, когда Крым оккупировали и аннексировали. Ведь ресурсы России потрачены на Украину, что показывают и события в Сирии, откуда вывели российские войска.
Postimees призывает ЕС проявить сдержанность в отношении Грузии. Это сложная задача - с одной стороны, не вмешиваться во внутреннюю политику Грузии, а с другой - показать, что дорога в ЕС все еще открыта. Направление в Тбилиси миссии ЕС стало бы первым шагом в решении этой задачи.