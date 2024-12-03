В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба»

Утечка была обнаружена утром 1 декабря Государственной пожарной службой недалеко от города Пневы на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Перекачка нефти на поврежденной линии была прекращена, поставки продолжаются по второй линии. На месте аварии проводятся ремонтные работы: после подготовки и вытеснения сырья негерметичный участок заменяется новым.

Причины инцидента будут расследованы внутренним комитетом в PERN. В компании заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения трубопровода - от технической поломки до диверсии.

По северной ветке «Дружбы» идет нефть из Казахстана

«Дружба» - крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре нефтепровод разветвляется, южная ветвь идет в Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная - в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций Евросоюза, по южной она не прекращена.

Авария произошла на северной ветке «Дружбы»: По ней с февраля 2023 года идет прокачка казахстанской нефти на НПЗ в немецком городе Шведт. Мощность прокачки составляет 2 млн баррелей в сутки.