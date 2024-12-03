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Подростки получили длительные тюремные сроки за убийство украинских спортсменов

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

Издание WDR сообщает, что четверо подростков за убийство двух украинских спортсменов приговорены к длительным срокам заключения.

Убийство произошло в феврале 2024 годаодин из четверых подростков зарезал двоих спортсменов (17 и 18 лет). Трое других молодых людей присутствовали на месте.

Изначально предполагалось, что убийство произошло на почве ксенофобии: у двоих осужденных имеется гражданство Германии, еще двоеграждане Сирии. Однако суд не согласился с этими доводами, поскольку эти подростки уже попадались полиции за совершение преступлений.

В итоге двое молодых людей были приговорены к десяти годам тюремного заключения, еще двое – к восьми с половиной.

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