За последний месяц электричество на бирже ощутимо подешевело

По сравнению c октябрем, когда средняя цена составила 9,4 цента за киловатт-час, тариф снизился на 9,9%.

По сравнению с ноябрем прошлого года цена снизилась на 22%.

В Латвии и Литве в ноябре биржевой тариф на электричество был чуть выше, чем в Эстонии, а в Финляндии цена была ниже - 4,53 цента.