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За последний месяц электричество на бирже ощутимо подешевело

Редактор: rus.postimees.ee
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Цена на электричество. Иллюстративное фото.
Цена на электричество. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

В ноябре средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,25 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c октябрем, когда средняя цена составила 9,4 цента за киловатт-час, тариф снизился на 9,9%.

По сравнению с ноябрем прошлого года цена снизилась на 22%.

В Латвии и Литве в ноябре биржевой тариф на электричество был чуть выше, чем в Эстонии, а в Финляндии цена была ниже - 4,53 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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