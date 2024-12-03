В ноябре средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,25 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
За последний месяц электричество на бирже ощутимо подешевело
По сравнению c октябрем, когда средняя цена составила 9,4 цента за киловатт-час, тариф снизился на 9,9%.
По сравнению с ноябрем прошлого года цена снизилась на 22%.
В Латвии и Литве в ноябре биржевой тариф на электричество был чуть выше, чем в Эстонии, а в Финляндии цена была ниже - 4,53 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.