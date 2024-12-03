Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Видео Хенри Дрелл вновь продемонстрировал прекрасную игру в США

Copy
Хенри Дрелл (справа).
Хенри Дрелл (справа). Фото: Rip City Remix/Facebook

Домашний клуб эстонского баскетболиста Хенри Дрелла Rip City Remix одержал вторую победу в сезоне в дочерней лиге НБА. В домашнем матче они одержали победу 125:113 над South Bay Lakers.

Вплоть до начала третьей четверти матч шел на равных, пока хозяева не начали постепенно вести в счете. В решающей четверти Lakers сумели набрать пять очков, но Remix остался хозяином положения.

Дрелл, который, как обычно, был в стартовой пятерке, отыграл 32 минуты. Он набрал 13 очков (штрафные 1/1, дубли 4/4, тройки 5/1), 5 подборов, сделал две передачи, но также ошибся с тремя мячами. При этом, когда Дрелл был на поле, команда была в плюсе с 17 очками.

Remix, дебютировавший в G-лиге НБА только в 2023 году, на данный момент выиграл две игры из девяти. В настоящее время идет борьба за выход на рождественский Кубковый турнир, на который домашний клуб Дрелла не попадает.

Стандартный сезон, состоящий из 34 матчей, стартует 27 декабря.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх