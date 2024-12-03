Домашний клуб эстонского баскетболиста Хенри Дрелла Rip City Remix одержал вторую победу в сезоне в дочерней лиге НБА. В домашнем матче они одержали победу 125:113 над South Bay Lakers.
Видео ⟩ Хенри Дрелл вновь продемонстрировал прекрасную игру в США
Вплоть до начала третьей четверти матч шел на равных, пока хозяева не начали постепенно вести в счете. В решающей четверти Lakers сумели набрать пять очков, но Remix остался хозяином положения.
Дрелл, который, как обычно, был в стартовой пятерке, отыграл 32 минуты. Он набрал 13 очков (штрафные 1/1, дубли 4/4, тройки 5/1), 5 подборов, сделал две передачи, но также ошибся с тремя мячами. При этом, когда Дрелл был на поле, команда была в плюсе с 17 очками.
Remix, дебютировавший в G-лиге НБА только в 2023 году, на данный момент выиграл две игры из девяти. В настоящее время идет борьба за выход на рождественский Кубковый турнир, на который домашний клуб Дрелла не попадает.
Стандартный сезон, состоящий из 34 матчей, стартует 27 декабря.