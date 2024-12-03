Видео Хенри Дрелл вновь продемонстрировал прекрасную игру в США

Вплоть до начала третьей четверти матч шел на равных, пока хозяева не начали постепенно вести в счете. В решающей четверти Lakers сумели набрать пять очков, но Remix остался хозяином положения.

Дрелл, который, как обычно, был в стартовой пятерке, отыграл 32 минуты. Он набрал 13 очков (штрафные 1/1, дубли 4/4, тройки 5/1), 5 подборов, сделал две передачи, но также ошибся с тремя мячами. При этом, когда Дрелл был на поле, команда была в плюсе с 17 очками.

Remix, дебютировавший в G-лиге НБА только в 2023 году, на данный момент выиграл две игры из девяти. В настоящее время идет борьба за выход на рождественский Кубковый турнир, на который домашний клуб Дрелла не попадает.

Стандартный сезон, состоящий из 34 матчей, стартует 27 декабря.