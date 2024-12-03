Сайт «Собеседника» - последней независимой газеты в «России» - по решению московского суда лишен лицензии СМИ. Это означает, что «Собеседник», который из-за признания издания иноагентом два месяца назад прекратил выпуск бумажной версии, окончательно разгромлен. В новом перечне показателей эффективности российских губернаторов теперь целых пять пунктов связаны с опросами общественного мнения, в том числе один из них связан исключительно с мнением «ветеранов СВО». Эксперты оценили стоимость продуктов для новогоднего стола россиян: их цена выросла за год на 10-40 процентов, и это существенно отличается от официального уровня инфляции в России.
Последняя независимая газета разгромлена, губернаторов оценят по мнению населения, оливье резко подорожал. Обзор событий в РФ
Об этом пишет в обзоре событий в РФ за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
«Россия - счастливая страна»
Сайт последней независимой газеты России, издания «Собеседник», по решению Савеловского районного суда в Москве лишен лицензии СМИ. Это означает, что сайт должен прекратить работу, то есть последнее российское независимое медиа, работающее внутри самой России, окончательно лишается своей аудитории.
«Собеседник», как и многие российские издания, родился еще в СССР, пережил перестройку, оброс всякими приносящими доход приложениями (вроде «Желтой газеты» и сборников кроссвордов), и к 2024 году оставался единственной независимой газетой в стране. Которая совершенно открыто, вот прямо как во всем заблокированном ныне в России русскоязычном интернете, печатала и новости о современных репрессиях, и интервью с оппозиционерами, и честные репортажи с фронтов российско-украинской войны. В том числе, после убийства оппозиционера Алексея Навального в тюрьме, газета вышла с его фотографией на обложке и редакционной статьей под заголовком «Россия - счастливая страна. В ней иногда рождаются Навальные».
Тот тираж «Собеседника» изъяли из всех торговых точек. А в сентябре 2024 года газету объявили иностранным агентом. После этого выпуск всех изданий издательского дома (с которыми точки сбыта стали обращаться как с прокаженными), по официальной информации, был «приостановлен минимум на два-три месяца». Впрочем, обещанные три месяца уже почти прошли, но никаких новостей о возобновлении деятельности, кажется, не слышно.
Оставался еще сайт газеты, который имел отдельную лицензию на деятельность СМИ, то есть, теоретически мог использоваться для продолжения работы. Впрочем, и он еще в марте 2022 года был заблокирован Генпрокуратурой России из-за «распространения экстремистской информации» (проще говоря - за распространение правдивой информации о войне в Украине), и в России он уже почти три года не открывался без VPN.
Однако и этого оказалось мало. Как сообщил на суде представитель Роскомнадзора, поскольку сайт заблокирован на территории страны, то он, следовательно, не несет «массовую информацию», а потому его необходимо лишить лицензии СМИ.
В общем-то, это конец независимой журналистики в России. Но оцените, как говорится, масштаб произошедшего: журналистике удалось продержаться почти три года после введения военной цензуры.
О губернаторах спросят народ
Владимир Путин утвердил новый перечень показателей эффективности для губернаторов. По этому перечню (а это четвертая его редакция) глав российских регионов не только повышают до федеральных министров, но и могут уволить с «волчьим билетом». То есть, ставки для этих товарищей довольно высоки.
Всего в перечне 21 самый разный показатель. Среди них и численность населения на вверенной территории, и уровень его (населения) образования, и качество жизни этого же населения, и его уровень бедности. Уровня богатства, кстати, в перечне нет - за неимением такового в большинстве российских регионов.
Ключевым отличием от предыдущего, еще довоенного перечня показателей эффективности (его Путин утвердил еще в 2021 году), является удивительное внимание к мнению самого населения. Если три года назад в регионах измеряли только «уровень доверия к власти», то теперь собираются интересоваться и удовлетворенностью условиями для занятий спортом, и условиями «системы развития талантов», и даже развитием волонтерства.
Отдельно собираются опрашивать участников войны в Украине. Президент очень интересуется их удовлетворенностью условиями «медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства». И собирается строго спрашивать с губернаторов за любые факты «неудовлетворенности» - то есть прямо понуждает потакать любой прихоти новоявленных «ветеранов».
При этом есть единственный критерий из списка 2021 года, который теперь президента совершенно не интересует: это «число посещений гражданами культурных мероприятий». Может быть, критерий оказался заведомо неисполнимым? А может быть, и не до культуры сейчас - когда весь мир против России.
Все более недоступный оливье
Набор традиционных продуктов для новогоднего стола подорожал почти на 12% за год, при том, что официальная инфляция в России оценивается пока лишь в семь-восемь процентов. А цена на некоторые продукты и вовсе взлетела более чем в полтора раза: например, стоимость килограмма картофеля поднялась сразу на 65 процентов, с 27,8 до 46 рублей.
Специалисты «Руспродсоюза» делали свои расчеты исходя из того, что традиционный новогодний стол среднестатистического россиянина включает в себя салат оливье, селедку под шубой, мандарины, шампанское, горячее блюдо и закуски. Больше всего среди компонентов этого набора блюд подорожала картошка, на втором месте - красная икра. Ее стоимость увеличилась на треть - с шести до восьми тысяч рублей за килограмм. На третьем месте - сливочное масло, стоимость которого увеличилась на четверть. Теперь оно стоит почти 1,1 тысячу рублей за килограмм вместо 835 рублей годом ранее.
Зато подешевела курица. Это вообще единственный продукт, который подешевел за прошедший год. Впрочем, как отмечают эксперты, дело не в успехах куриной промышленности в России, а в обнулении пошлин на мясо кур, благодаря которому в страну завезли более 140 тысяч тонн куриного филе. В основном из Китая. А вы еще говорите, что «разворот России на восток» простые россияне никак не почувствуют.