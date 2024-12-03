Последняя независимая газета разгромлена, губернаторов оценят по мнению населения, оливье резко подорожал. Обзор событий в РФ

Оставался еще сайт газеты, который имел отдельную лицензию на деятельность СМИ, то есть, теоретически мог использоваться для продолжения работы. Впрочем, и он еще в марте 2022 года был заблокирован Генпрокуратурой России из-за «распространения экстремистской информации» (проще говоря - за распространение правдивой информации о войне в Украине), и в России он уже почти три года не открывался без VPN.

Однако и этого оказалось мало. Как сообщил на суде представитель Роскомнадзора, поскольку сайт заблокирован на территории страны, то он, следовательно, не несет «массовую информацию», а потому его необходимо лишить лицензии СМИ.

В общем-то, это конец независимой журналистики в России. Но оцените, как говорится, масштаб произошедшего: журналистике удалось продержаться почти три года после введения военной цензуры.

О губернаторах спросят народ

Владимир Путин утвердил новый перечень показателей эффективности для губернаторов. По этому перечню (а это четвертая его редакция) глав российских регионов не только повышают до федеральных министров, но и могут уволить с «волчьим билетом». То есть, ставки для этих товарищей довольно высоки.

Всего в перечне 21 самый разный показатель. Среди них и численность населения на вверенной территории, и уровень его (населения) образования, и качество жизни этого же населения, и его уровень бедности. Уровня богатства, кстати, в перечне нет - за неимением такового в большинстве российских регионов.

Москвичи. Фото: IMAGO/Kirill Kallinikov