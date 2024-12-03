Правительству Франции грозят вотум недоверия и отставка

Споры вокруг бюджета системы соцстрахования во Франции

Как поясняет медиакомпания RFI, закон о бюджете системы социального (и медицинского) страхования вместе с законом о государственном бюджете составляет основу финансовой политики страны.

«Оба бюджетных законопроекта оказались в центре ожесточенных споров из-за запланированных правительством мер экономии на общую сумму 60 (!) миллиардов евро. Для оздоровления госфинансов и сокращения дефицита бюджета было предложено на 40 млрд сократить госрасходы и на 20 млрд повысить налоги», - указывается в публикации.

В телефонном разговоре с Мишелем Барнье утром 2 декабря лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала его отказаться от ряда планов по экономии, сообщил офис премьера Франции. Ранее под давлением партии Ле Пен глава правительства уже отказался от повышения тарифов на электроэнергию, а также согласился урезать перечень бесплатных медицинских услуг для беженцев, напоминает агентство Reuters.

Между тем Барнье отклонил призыв Ле Пен не отказываться с января от индексации пенсий с учетом инфляции. В ответ крайне правый политик заявила: «С французов хватит!» Она добавила, что надеялась на улучшение ситуации при Барнье в должности премьера, однако по факту ситуация стала еще хуже.