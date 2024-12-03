Количество домохозяйств, испытывающих финансовые трудности, увеличивается уже третий год подряд. Что делать, если платежи по счетам задерживаются, а свести концы с концами становится все сложнее?
За год число домохозяйств, испытывающих финансовые трудности, выросло на 40%
По данным Департамента статистики, в 2024 году в Эстонии насчитывается 43 500 домохозяйств с финансовыми трудностями, что на 40% больше, чем в прошлом году. Из них 4500 домохозяйств испытывают сложности с оплатой жилья или жилищных кредитов. «Учитывая, что за последние годы заметно выросли цены практически на все, такие результаты неудивительны», отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
Как распознать приближающиеся финансовые трудности? По словам Хакиайнен, тревожным сигналом является, например, задержка оплаты счетов или необходимость оплачивать счета прошлого месяца за счет зарплаты следующего месяца. Также поводом для беспокойства может стать регулярное заимствование денег для покрытия расходов у друзей или родственников.
«Использование кредитной карты, чтобы свести концы с концами тоже тревожный знак. Кредитная карта хороша для непредвиденных расходов, поездок за границу или в случае нерегулярных доходов, но, если ее начинают применять для покрытия повседневных трат, это может свидетельствовать о проблемах», - подчеркнула Хакиайнен.
Хакиайнен советует быть максимально честным с самим собой и критически проанализировать свое положение и финансовое поведение: «Первый шаг – признание проблемы. Часто финансовые трудности сопровождаются чувством стыда, из-за чего бывает трудно ясно увидеть ситуацию и обратиться за помощью. Стоит подумать, что именно стало причиной сложностей и носят ли они временный характер. Потеря работы, например, временная проблема, но ее решение может занять время».
Если человек понял, что у него трудности с погашением кредитов, действовать нужно незамедлительно.
«Промедление не поможет. Чем быстрее человек сообщит о своих трудностях банку, тем быстрее можно найти решение и предотвратить усугубление проблемы. Банки также заинтересованы в том, чтобы клиент оставался платежеспособным и не попадал в долговую яму, поэтому они помогут в поиске решений», - добавила Хакиайнен.
Быстрое реагирование также помогает сохранить чистую кредитную историю. Если просрочка по платежу превышает 45 дней, банк обязан сообщить об этом в регистр платежных нарушений Creditinfo, и человек будет внесен в список неплательщиков. Это означает, что в будущем ему может быть довольно сложно получить новый кредит.
В случае трудностей с оплатой банки могут предложить, например, платежный отпуск или продление срока оплаты. Однако в этом случае человек должен доказать банку, что его доходы существенно снизились – например, предоставить справку Кассы по безработице о потере работы.
Если ситуация сложная и вы не знаете, что делать, Хакиайнен рекомендует обратиться к долговому консультанту. Он объяснит человеку его права и обязанности, поможет составить графики платежей и бюджеты, а также запросить кредитный отпуск.
«Если доходов больше не хватает на все необходимое, нужно расставить приоритеты и от чего-то отказаться. Долговой консультант может помочь и в этом вопросе», - отметила она.
Впереди праздничный сезон, когда люди обычно тратят больше.
«Важно реально оценивать свое финансовое положение и не выходить за рамки возможностей», - подчеркнула Хакиайнен.
Полезно составить бюджет, пользоваться скидками и быть честным с близкими: «Декабрь дорогой месяц для всех, поэтому можно договориться с семьей и друзьями о том, чтобы в этом году не дарить подарки, а вместо этого, например, каждый принесет что-то к праздничному столу».