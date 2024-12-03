За год число домохозяйств, испытывающих финансовые трудности, выросло на 40%

«Промедление не поможет. Чем быстрее человек сообщит о своих трудностях банку, тем быстрее можно найти решение и предотвратить усугубление проблемы. Банки также заинтересованы в том, чтобы клиент оставался платежеспособным и не попадал в долговую яму, поэтому они помогут в поиске решений», - добавила Хакиайнен.

Быстрое реагирование также помогает сохранить чистую кредитную историю. Если просрочка по платежу превышает 45 дней, банк обязан сообщить об этом в регистр платежных нарушений Creditinfo, и человек будет внесен в список неплательщиков. Это означает, что в будущем ему может быть довольно сложно получить новый кредит.

В случае трудностей с оплатой банки могут предложить, например, платежный отпуск или продление срока оплаты. Однако в этом случае человек должен доказать банку, что его доходы существенно снизились – например, предоставить справку Кассы по безработице о потере работы.

Если ситуация сложная и вы не знаете, что делать, Хакиайнен рекомендует обратиться к долговому консультанту. Он объяснит человеку его права и обязанности, поможет составить графики платежей и бюджеты, а также запросить кредитный отпуск.

«Если доходов больше не хватает на все необходимое, нужно расставить приоритеты и от чего-то отказаться. Долговой консультант может помочь и в этом вопросе», - отметила она.

Впереди праздничный сезон, когда люди обычно тратят больше.

«Важно реально оценивать свое финансовое положение и не выходить за рамки возможностей», - подчеркнула Хакиайнен.

Полезно составить бюджет, пользоваться скидками и быть честным с близкими: «Декабрь дорогой месяц для всех, поэтому можно договориться с семьей и друзьями о том, чтобы в этом году не дарить подарки, а вместо этого, например, каждый принесет что-то к праздничному столу».